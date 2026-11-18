Google ha convertido su asistente Gemini en algo más que un chat. Ahora puede llamar por teléfono a un negocio, revisar las facturas de la luz y hacer la compra por el usuario. Lo ha anunciado Google en su blog oficial este 17 de noviembre de 2026.

La actualización empieza a llegar gratis a cientos de millones de personas, aunque varias funciones empiezan solo por Estados Unidos. Los países son Estados Unidos, Japón, Corea, Canadá, Australia e India: España no aparece en esa lista.

La firma Josh Woodward, vicepresidente de Labs y de la aplicación Gemini. Según él, el objetivo es que el asistente ahorre tiempo y dinero a quien lo usa.

Del chat a las tareas

El cambio llega con un nuevo modelo, Gemini 4 Hydrogen. En la aplicación, basta con pasar un interruptor de «Chat» a «Task». Después, el usuario explica lo que hay que hacer.

En Estados Unidos también se le pueden reenviar correos a una dirección de Gemini o escribirle por mensaje de texto. Para lo segundo hace falta un número de teléfono de ese país con un operador compatible.

Además, Google lanza un paquete de funciones avanzadas que empezará por Estados Unidos. La nota no aclara si llegarán al resto de países ni cuándo. El anuncio llega mientras su rival OpenAI lleva GPT-6 gratis a todos los usuarios de ChatGPT.

Llama al taller por ti

Woodward pone un ejemplo personal. Se encendió el testigo del motor de su monovolumen. Entonces le pidió a Gemini que llamara a los dos concesionarios más cercanos para pedir cita un viernes temprano.

Según cuenta, Gemini ya sabía qué coche tenía y dónde vivía. Según su relato, llamó a los dos concesionarios a la vez y aguantó la música de espera. Luego buscó un hueco libre en su calendario y apuntó la cita en menos de cinco minutos.

Woodward asegura que el asistente avisó desde el principio de que era una IA. Los negocios pueden pedir que no les llame. Y no da datos de pago ni de la cuenta salvo que el usuario lo autorice.

Eso sí, las llamadas a través de Gemini no están disponibles por ahora en cinco estados del país: Indiana, Luisiana, Minnesota, Montana y Nebraska.

Una factura de 389 dólares

El segundo ejemplo tiene que ver con la luz. Woodward recibió una factura inesperada de 389 dólares. Entonces dejó que Gemini entrara en el portal de su compañía eléctrica con el gestor de contraseñas de Google.

El asistente revisó sus facturas anteriores en el correo y encontró al culpable. La bomba de calor se encendía hacia las cuatro de la tarde, en plena hora de precio alto. Woodward reconoce que él y su mujer no lo habrían descubierto revisando los PDF.

Google ya había metido Gemini en otras tareas del día a día. En Android, por ejemplo, lo sumó a su defensa contra las llamadas de falsos bancos.

Compra con límite de gasto

Gemini también compra. Woodward le pidió un cargador USB-C para un viaje, y el asistente comparó modelos y le preguntó por la potencia y el color. Después encontró un código de descuento con el que ahorró 10 dólares y le ayudó a pagar con Google Pay.

Para estas compras, Google trabaja con Mastercard y Visa, y pronto con American Express. En las tarjetas compatibles, los pagos se protegen con identificadores digitales.

El usuario puede fijar un tope de gasto, que Gemini está diseñado para respetar, y conserva los puntos o la devolución de dinero de su tarjeta.

Los recibos van a Google Wallet, que llega a iPhone en Estados Unidos desde el mismo día.

Gemini se conecta además con más de 60 aplicaciones, como Instacart. Woodward le encargó por mensaje la compra de la cena y añadió una foto de una caja vacía de cereales. Gemini metió los productos y luego le pasó a Instacart para terminar el pedido.

Una máquina virtual por usuario

Google explica que cada tarea se ejecuta en una máquina virtual aislada por hardware. Está dedicada a la cuenta de cada usuario y nunca se comparte. Añade filtros contra instrucciones maliciosas escondidas en páginas web y limita los enlaces que puede abrir.

El asistente está pensado para pararse y pedir confirmación antes de pasos críticos, como pulsar «Comprar». Para tareas rutinarias, el usuario puede elegir «Permitir siempre».

La competencia también va por ese camino. OpenAI, por ejemplo, ya permite que ChatGPT controle las pestañas de Chrome, rellene formularios y envíe mensajes.

Todavía comete errores

La propia Google admite que no ha eliminado todos los fallos. Puede que una tarea no se complete o salga mal. En ese caso, pide a los usuarios que lo indiquen con un pulgar hacia abajo.

En algunas webs, Gemini hace casi todo el trabajo y luego devuelve la pantalla al usuario para que pulse el último botón. La empresa dice que trabaja con grandes webs y proveedores de seguridad para que la red se adapte a estos asistentes.

La información se ha publicado en la nota del blog oficial de Google del 17 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Google.