ChatGPT ya está llevando GPT-6 gratis a todos y sus respuestas dejan de ser solo texto: ahora llegan con botones, gráficos y calculadoras

Si a ChatGPT se le pide un plan para un asado de domingo con un número de invitados todavía sin cerrar, ahora puede contestar con un contador de comensales que recalcula los kilos de cordero y de patatas, y con una lista de tareas por horas que se va marcando. El ejemplo lo muestra OpenAI en el anuncio de GPT-6 para todos los usuarios, también los del plan gratuito.

La compañía presentó el 7 de octubre de 2026 «GPT-6 e interfaz inteligente para todos». El despliegue empezó ese día en los planes Plus, Pro, Business y Enterprise y, según el mismo texto, «a partir de mañana, el despliegue se ampliará a los planes Free y Go». OpenAI dice que el modelo está pensado para «los más de 1.200 millones de personas que usan ChatGPT cada semana».

GPT-6 gratis, con un modelo distinto según el plan

«GPT-6 en ChatGPT utiliza GPT-6 Sol en los planes Plus, Pro, Business y Enterprise, y GPT-6 Luna en los planes Free y Go. Ambos están optimizados para las conversaciones cotidianas», explica la versión en español del anuncio de OpenAI.

Las notas de versión de ChatGPT del 7 de octubre añaden que la interfaz inteligente funciona desde el nivel Instant hasta el de razonamiento Muy alta (Extra High). La opción de razonamiento Pro «continúa usando GPT-6 Astra y no admite la interfaz inteligente», y los modelos de Work y Codex no cambian con este lanzamiento.

El paso llega un mes después de que OpenAI estrenara GPT-6 solo para clientes de pago. «El mes pasado presentamos los primeros modelos GPT-6 para clientes de pago», recuerda la empresa, que ya había llevado los Dots con GPT-6 Astra para usuarios Pro, que en España aún esperan y, en verano, GPT-5.6 Sol a ChatGPT.

Respuestas con botones, gráficos y formularios

La novedad que más se nota es la que OpenAI llama interfaz inteligente (Intelligent UI en inglés). «Hemos entrenado GPT-6 para elaborar respuestas con texto, recursos visuales y elementos interactivos, y decidir cómo combinarlos en función de tu pregunta», escribe la compañía. Las respuestas «pueden incluir ilustraciones, botones que puedes pulsar, formularios, gráficos y experiencias interactivas que puedes usar directamente en la conversación».

El formato cambia con la pregunta. «Una comparación puede resultar más clara si las opciones se muestran una al lado de la otra. Una explicación puede ser más fácil de entender con un diagrama interactivo. Y cuando lo más útil sea una simple respuesta de texto, ChatGPT puede dártela», detalla el anuncio.

Entre los ejemplos oficiales figuran las paradas de un viaje por carretera sobre un mapa, explicaciones interactivas del teorema central del límite, del PIB o del problema de Monty Hall, y herramientas hechas a petición: «una calculadora para explorar cómo podrían crecer tus ahorros, una herramienta para repartir la cuenta de una cena con amigos o un juego al que puedas jugar en la conversación».

OpenAI muestra cómo GPT-6 responde con elementos visuales gracias a la interfaz inteligente. Vídeo: OpenAI

Cómo construye ChatGPT cada respuesta

Según OpenAI, la interfaz no sale de la nada. «Hemos creado una biblioteca de componentes nativos que se pueden transmitir de forma progresiva, junto con un compilador que procesa la interfaz a medida que el modelo la genera», explica la empresa. Un compilador, en este caso, es el programa que convierte lo que escribe el modelo en piezas visibles en pantalla.

Esa biblioteca aporta «una base de diseño familiar», mientras el modelo decide cómo encajan las piezas. OpenAI añade que amplió sus métodos de entrenamiento para evaluar «la claridad, la utilidad y el grado de completitud de las interfaces que crea».

Un 44 % antes en las preguntas con búsqueda

GPT-6 también puede empezar a contestar mientras sigue pensando. «En las preguntas que requieren una búsqueda web, GPT-6 Instant empieza a responder, de media, un 44 % antes que GPT-5.6 Instant», afirma OpenAI. La cifra se refiere al momento en que arranca la respuesta, no al tiempo total que tarda en completarse.

En una evaluación interna de tareas hechas por agentes, la compañía asegura que GPT-6 en el nivel Muy alta «es capaz de empezar a responder en el mismo tiempo que GPT-5.6 Media» y obtiene a la vez una puntuación global superior a la de GPT-5.6 Muy alta.

Dónde funciona y cómo se reduce

La página de ayuda de OpenAI sobre la interfaz inteligente aclara que solo está en la pestaña Chat. No funciona en la pestaña Work ni en el modo de voz. Otra página de ayuda advierte de que las antiguas aplicaciones de escritorio de ChatGPT para macOS y Windows no admiten estas funciones, de modo que hay que usar la web o la aplicación móvil actualizada.

Quien prefiera respuestas más sobrias puede ir, en la web, a Personalización y elegir el estilo «Simple» en el apartado de diseño y elementos visuales. Según OpenAI, eso «reduce los elementos visuales e interactivos, aunque algunos pueden seguir apareciendo». Algunos componentes, como las listas de tareas, conservan su estado si se recarga la conversación, pero no pasan de un chat a otro.

La interfaz inteligente tampoco tiene un cupo propio. «Los límites de uso existentes del modelo, las herramientas y el plan siguen aplicándose», indica el centro de ayuda. El plan gratuito ya incluye los anuncios en ChatGPT gratis y Go en España.

Lo que el anuncio no aclara

OpenAI reconoce que el criterio de diseño del modelo tiene margen de mejora. «Aún queda trabajo por hacer para mejorar el criterio de diseño del modelo y ampliar lo que puede crear», escribe la empresa.

La ficha técnica de seguridad de GPT-6 Sol y GPT-6 Luna, publicada el mismo 7 de octubre, indica que OpenAI trata esta versión como de capacidad «alta» en ciberseguridad y en los ámbitos biológico y químico dentro de su marco de preparación, y que aplica las mismas salvaguardas que en GPT-5.6. Donde sus pruebas mostraron retrocesos (en GPT-6 Luna, la versión gratuita, en autolesiones, violencia gráfica y contenido sexual frente a GPT-5.6 Luna), revisó los fallos a mano y concluyó que las respuestas indebidas eran «en general de baja gravedad».

Las cifras de velocidad y de calidad proceden de evaluaciones internas de OpenAI sin revisión externa. Además, una de las páginas de ayuda todavía cita GPT-5.6 Luna como modelo de Instant para Free y Go, mientras que el anuncio, las notas de versión, la ficha de seguridad y la página de ayuda de la interfaz inteligente hablan de GPT-6 Luna. Como el despliegue es gradual, algunas cuentas gratuitas pueden tardar en ver el cambio.

El anuncio se ha publicado en el blog de OpenAI el 7 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: OpenAI.