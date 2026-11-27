Santiago Abascal, líder de Vox, ha defendido este viernes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de la mentira vertida por la izquierda sobre un –inexistente– comentario machista en el debate a cuatro, dirigido hacia Ada Colau, candidata de Frente Amplio. «No mandó callar a Colau, todos lo vimos en directo», ha asegurado Abascal, que añade que Sánchez «es un mentiroso» por empezar a propagar el «bulo».

«En relación a ese momento del debate en el que el señor Feijóo respondió a la señora Colau que había estado calladita mientras ocurría lo de la DANA, con todo lo que ha hecho el Gobierno, yo realmente lo percibí como un intento de bulo en directo de Pedro Sánchez», ha analizado Abascal, en una comparecencia desde Tarancón. «Ha tenido éxito, porque muchos medios de comunicación han publicado que el señor Feijóo le dijo a Ada Colau que estuviese calladita», ha añadido el líder de Vox.

Abascal ha querido dejar claro que el comentario de Feijóo a Colau «no fue ningún tipo de orden, ni de instrucción, todos lo vimos en directo». Además, ha aseverado que Sánchez «se hizo el ofendido porque estaba desesperado, queriendo irse del debate y dijo ‘qué barbaridad, le ha mandado callar’».

Preguntado por cómo recibió el comentario y la réplica, Abascal ha sido sincero. «Sentí que lo que tenía a mi izquierda es un auténtico peligro para la convivencia y para la democracia», ha dicho, en referencia a Sánchez, «porque es un mentiroso sin escrúpulos, sin ningún tipo de límite y yo espero que el día 29 de noviembre España se pueda librar de esta pesadilla y de esta calamidad que representa Sánchez», ha reflejado.

El «calladita» de Feijóo

En un momento clave del debate a cuatro de este jueves, Alberto Núñez Feijóo tomó la iniciativa para recordar a Colau que estuvo «calladita» ante la gestión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la DANA de 2024 en Valencia. La alusión del líder del PP, lejos de ser «machista» como intentó hacer ver en primera instancia Sánchez y desde entonces todo el bloque de izquierdas, era referente al silencio de la candidata del Frente Amplio cuando el presidente del Gobierno renunció a liderar una situación de emergencia nacional.

«Mire, buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta y usted calladita. Eso es la buena gestión. España necesita ponerse a funcionar», afirmó Feijóo, que exigió después a Pedro Sánchez que «no manipule» sus palabras sacándolas de contexto.

«Efectivamente, los de Frente Amplio, Sumar, han estado calladitos y calladitas, durante todos los años de corrupción», añadió Feijóo, ya desde Génova, tras el debate a cuatro. «Cuando les recordé una parte del sumario, que ‘Carlota se enrolla que te cagas’, los de Sumar y el Frente Estrecho estaban calladitos y calladitas», recordó también el dirigente popular, como «cuando dejaron sola a la Comunidad Valenciana». «¿Tan mal les ha salido el debate que lo que intentan es manipular?», zanjó Núñez Feijóo.