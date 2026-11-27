El Gobierno que se forme después del 29N deberá gestionar un legado que ha bañado toda la campaña electoral: la sostenibilidad de las pensiones. Casi 10 millones de personas cobran una pensión de la Seguridad Social cuya factura superará los 200.000 millones de euros este 2026, equivalente al 11,8% del producto interior bruto.

El importe de las pensiones ha crecido un 57% desde 2019, el primer año de mandato completo de Pedro Sánchez, según las estadísticas de la Seguridad Social. En promedio, cada doce meses las pensiones se incrementan un 6% por las subidas de las pensiones y el aumento de pensionistas.

Con la revalorización del 3,5% que el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, en 2027 el gasto conjunto de las pensiones, incluidas jubilaciones, clases pasivas, incapacidades, viudedad y orfandad, entre otras, ascenderá a 234.000 millones de euros.

A esta cifra hay que añadir el aumento neto del número de pensionistas (alrededor de 150.000 personas anuales), por lo que la factura superará previsiblemente los 240.000 millones de euros el año que viene.

Advertencia de la AIReF

Crecen las voces que consideran que esta situación a largo plazo es insostenible y el futuro Gobierno deberá atajarla. Sánchez ha duplicado el déficit de la Seguridad Social desde que llegó a la Moncloa. Los gastos ordinarios son financiados con transferencias del Estado. La factura con el actual Gobierno supera los 465.000 millones de euros.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estima que el gasto en pensiones crecerá hasta el 16% del PIB en 2050 y que se incorporarán seis millones más de pensionistas. Con estos indicadores, sin correcciones, la AIReF ve improbable la sostenibilidad a largo plazo.