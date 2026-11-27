Banco Santander agita el tablero directivo de la banca española. La entidad ha fichado a Belén Sánchez Sanjuan, hasta ahora directora territorial Norte de Banco Sabadell, en el marco de una amplia remodelación de su estructura territorial en España que afecta a siete de sus direcciones.

La directiva asumirá las riendas de Santander en Castilla y León a partir del próximo 1 de diciembre, en sustitución de Javier Martín Clavo. Su incorporación se produce apenas cinco meses después de que Sabadell anunciara su nombramiento como máxima responsable de la territorial Norte, que comprende País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja y Aragón.

Con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, Sánchez Sanjuan cuenta con una trayectoria especialmente vinculada al negocio de empresas y la banca corporativa, dos de las áreas sobre las que Santander quiere pivotar la transformación de su red territorial.

Antes de asumir la dirección territorial Norte de Sabadell, la ejecutiva estuvo al frente de Banca Corporativa EMEA durante tres años. También dirigió la territorial Centro de la entidad, donde estuvo al mando de más de 1.200 profesionales y un centenar de oficinas.

Su incorporación encaja con la estrategia de Santander de reforzar el perfil comercial y corporativo de sus máximos representantes en cada territorio, en un segmento de negocio en el que Sabadell ha mantenido históricamente una fuerte presencia.

Siete relevos en la cúpula territoria

El fichaje de Sánchez Sanjuan es el movimiento más llamativo de una remodelación que afecta a las direcciones territoriales de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Canarias y Baleares.

En Madrid, Jaime Uscola sustituirá a Alberto Delgado, mientras que David Casado tomará las riendas de Andalucía en sustitución de Manuel de la Cruz. Por su parte, Francisco Piña abandonará la dirección territorial de Castilla-La Mancha para ponerse al frente de Galicia, en sustitución de Rocío Pazos, que se incorporará al área de Seguros de la entidad. La vacante de Piña será cubierta por Francisco José Rubio.

En Baleares, Lorena Álvarez relevará a Celia Torrebadella, mientras que Jafet Hassan Abrante asumirá la dirección territorial de Canarias, hasta ahora en manos de Beatriz Martínez Ruiz.

Más allá del traslado de Pazos al negocio de Seguros, Santander no ha desvelado el destino del resto de los directivos salientes. Los cambios se producen sin alterar la estructura organizativa del banco. Manuel Iturbe continuará al frente de las direcciones territoriales, bajo la dependencia de Borja Oyarzábal, responsable global de Empresas del grupo y máximo responsable de este negocio en Santander España.