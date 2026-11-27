Con la llegada de la Navidad, es habitual que algunos vecinos quieran decorar sus puertas e incluso partes del portal con decoración de esta fecha señalada. En ocasiones, esta decoración puede suponer una molestia para el resto de los vecinos. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) es la que, por regla general, se encarga de regular la mayoría de conflictos que ocurren en las comunidades de vecinos.

Para poder instalar un árbol de Navidad en el portal, se necesita el permiso de la comunidad. La LPH no menciona expresamente nada relacionado con adornos navideños, pero su artículo 7.1 prohíbe a los propietarios realizar alteraciones en el resto del inmueble o usar elementos comunes para el uso y disfrute propio, perjudicando al resto de vecinos.

Colocar un árbol de forma legal

Antes de instalar decoración, es importante consultar los estatutos y las normas de régimen interior (o preguntar al administrador) por si ya existe algún acuerdo previo o costumbre regulada en años anteriores. Comunicar la decisión en junta de vecinos o al presidente de la comunidad es obligatorio para avisar de las alteraciones.

Si no hay acuerdo previo o algún vecino se opone, pide formalmente al presidente que incluya la propuesta en el orden del día de la próxima junta para aprobarla por mayoría simple. En la junta de vecinos se pueden proponer adornos que no invadan zonas de paso, no bloqueen salidas de evacuación ni extintores y, si llevan luces, que sean de bajo consumo o con pilas para no generar disputas por el gasto eléctrico.

¿Se puede colocar decoración navideña en la puerta?

Por regla general, se puede colocar decoración navideña en la puerta del domicilio, siempre que no altere la estética general del rellano de forma permanente.

Antes de instalarlo, hay que tener en cuenta una serie de factores.

En primer lugar, es importante revisar los estatutos de la comunidad para comprobar que no haya prohibiciones explícitas.

Usar ganchos colgadores sobre el borde superior de la puerta es ventosas o cintas adhesivas removibles que no dejen residuos ni agujeren o rayen la madera o el metal; es también necesario. Si vives de alquiler, evitar taladros o clavos también te protege frente a tu casero.

Una vez finalicen las fechas de la festividad, hay que retirarlo para que no se considere una alteración de elementos comunes.