Junto a la Lotería de Navidad y las cenas de empresa, la felicitación que llega en las fiestas (que puede ser un mensaje extenso o corto) es uno de los rituales más repetidos. Solía llegar por correo postal, pero hoy es más común que llegue por WhatsApp o Instagram, y casi siempre de las mismas personas, incluidas algunas a las que no se ve en persona desde hace muchos años.

Esa constancia ha despertado la curiosidad de los investigadores y una pregunta concreta: ¿Por qué alguien dedica tiempo a escribir a un conocido con el que no habla nunca? La respuesta intuitiva apunta a la nostalgia o al afecto, pero varios trabajos publicados en revistas científicas desde los años 70 sugieren que detrás de ese gesto hay un mecanismo mucho más práctico.

El motivo por el que alguien manda una felicitación por Navidad cada año: quiere conservar viva su red social

Según la psicología evolutiva, quien envía una felicitación por Navidad año tras año no lo hace necesariamente porque eche de menos al destinatario.

Lo que busca es mantener activa su red social con un recordatorio barato de que el vínculo sigue abierto. Así lo plantearon Russell Hill (Universidad de Durham) y Robin Dunbar (entonces en Liverpool y hoy en Oxford) en un estudio publicado en la revista ‘Human Nature’.

En este marco, los autores partían de una idea sencilla: en las sociedades occidentales, la Navidad es el único momento del año en que se intenta contactar con todas las personas cuya relación se valora.

Por eso repartieron cuestionarios entre familias británicas para que los rellenaran mientras escribían sus tarjetas, sin depender de la memoria. Recibieron 43 respuestas que, en conjunto, sumaban 2.984 tarjetas navideñas.

Cada hogar envió de media 68 tarjetas, pero como muchas iban dirigidas a parejas o familias enteras, la red alcanzada rondaba las 153,5 personas (124,9 si se contaba solo a quienes se pretendía contactar de forma expresa).

La cifra coincide casi al milímetro con el llamado número de Dunbar: el límite de unas 150 relaciones estables que el cerebro humano puede gestionar, calculado a partir del tamaño del neocórtex.

¿Quiénes reciben la felicitación navideña y quiénes no?

El estudio también ayudó a dibujar la forma de esa red. Dunbar sostiene que los vínculos se ordenan en círculos concéntricos: unas cinco personas íntimas, quince amigos cercanos, alrededor de 50 amistades y hasta 150 conocidos con los que existe una relación real.

La felicitación navideña cubre sobre todo los anillos exteriores, es decir, a la gente que no forma parte del día a día.

Y aquí hay un detalle revelador. Las personas que vivían en otro país recibían más atención de la que cabría esperar por la distancia, y a menudo la tarjeta iba acompañada de una carta con novedades de la familia.

Para Hill y Dunbar, eso indica que se hace un esfuerzo especial por no perder a los miembros importantes de la red a los que resulta imposible ver en persona.

Lo que les pasa a las amistades sin mantenimiento

La razón de fondo es que las relaciones se desgastan si nadie las alimenta. Un trabajo de Sam Roberts y Robin Dunbar publicado en ‘Evolution and Human Behavior’ siguió durante dieciocho meses a 25 estudiantes que pasaban del instituto a la universidad.

Comprobaron que la intensidad emocional de las amistades cae mucho más rápido que la de los lazos familiares cuando se reduce el contacto.

Dicho de otro modo, a un primo se le sigue considerando familia aunque no se le llame en años, mientras que la amistad exige un mantenimiento constante.

Ahí encaja la tarjeta de diciembre: es la inversión mínima para que un vínculo débil no se apague del todo, sin el coste de quedar a cenar o de llamar cada pocas semanas.

Por su parte, el economista Tim Harford, en una columna del ‘Financial Times’, comparaba este gesto con el acicalamiento entre primates, que también exige tiempo y esfuerzo.

Los lingüistas, por su lado, lo llaman comunicación fática: mensajes que apenas transmiten información, pero que confirman que el canal sigue abierto. Según Harford, la lista británica media de felicitaciones llega a 154 personas, otra vez cerca del número de Dunbar.

La reciprocidad: ¿Por qué cuesta no devolver una felicitación por Navidad?

Pues claro, a la necesidad de mantener la red se suma la presión por corresponder. A mediados de los años setenta, los sociólogos Phillip Kunz y Michael Woolcott enviaron tarjetas a 578 desconocidos elegidos de un directorio de la ciudad de Chicago.

Según recogieron en ‘Social Science Research’, 117 personas (un 20%) respondieron con su propia felicitación, algunas con fotos de los hijos o cartas de varias páginas.

Entre tanto, el aspecto de la tarjeta también influyó. Las de mejor calidad obtuvieron un 30% de respuestas, frente al 15% de las más sencillas, y las firmadas como «Dr. y Sra. Kunz» superaron a las que iban a nombre de «Phil y Joyce».

Al respecto, la psicóloga Melanie Tannenbaum, en ‘Scientific American’, admitía que muchas tarjetas que recibió un año le llegaron solo porque ella había enviado las suyas primero.

En unas fiestas que a algunas personas les deprimen, esa sensación de deuda convierte la lista de tarjetas en una obligación más.

Aun así, el reflejo tiene límites. En 2015, el psicólogo Brian Meier repitió el experimento con 755 estadounidenses y publicó en ‘The Journal of Social Psychology’ que solo un 2% contestó. Incluso, tres de los destinatarios le escribieron preocupados por el hecho de que un extraño tuviera su dirección.