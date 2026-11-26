Las redes sociales están siendo un hervidero de ingenio y creatividad durante el debate a cuatro celebrado este jueves, el último de la campaña antes de las elecciones generales del 29N. El debate ha desatado la imaginación de los ciudadanos caricaturizando algunos de los pasajes protagonizados. Ada Colau, candidata por Frente Amplio, se está llevando la palma por su vestimenta.

Los internautas señalan desde que le «ha copiado el outfit a Kim Jong-un», que va «de madre superiora» o que parece el mago de Harry Potter Lucius Malfoy.

Aquí tiene una muestra de los memes y mensajes más graciosos e ingeniosos:

Los comunistas ya no se esconden…Ada Colau al más puro estilo norcoreano, copiándole el outfit a Kim Jong-un. Empieza bien #ELDEBATE26😅 https://t.co/4iFvg92aX8 — Ignacio Cerro 🇪🇸 (@ignaciocerrog) November 26, 2026

Imponente presencia de Ada Colau https://t.co/5OmNz7woPV — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) November 26, 2026

Ada Colau ha decidido adoptar la estética abandonada por Kim Jong-Un. #DebateA4RTVE https://t.co/Mqh4Ydkk4l — Percival Manglano (@pmanglano) November 26, 2026

Nunca pensamos que este tuit de 2010 sería la estrella de un debate presidencial en 2026 — Dios (@diostuitero) November 26, 2026

Muy fan de Ada Colau, que ha venido de madre superiora. ❤️

#DebateA4RTVE https://t.co/yymOIYiN5e — Dios (@diostuitero) November 26, 2026

Feijóo está como yo en la cruz: entre dos ladrones. Y ninguno es bueno.

#DebateA4RTVE https://t.co/xuXKHC8Aw6 — Dios (@diostuitero) November 26, 2026

@A3Noticias Ada colau es Lucius Malfoy el padre de Draco Malfoy #DebateA4 https://t.co/lKzAGC5Yts — M.L.C. 🇪🇸 (@macale1980) November 26, 2026

#DebateA4RTVE Ada Colau parece Bernarda Alba https://t.co/w7kLvENDYc — John (@SonlasnueveH) November 26, 2026

El discurso de Sánchez del miedo a la derecha ya aburre y no se lo cree nadie, NEXT. #ELDEBATE26 #DebateaCuatro #DebateA4 #debateA4rtve https://t.co/kPMOwCG0ot — Tino 🌐 (@A_7in0) November 26, 2026

El único buitre está a mi lado y es el presidente del gobierno. Dilo Abascal, dio!! #DebateA4RTVE https://t.co/SsEmc58IIs — ladeazul (@Lachicadeazl) November 26, 2026

Ada Colau: ¿Está hablando de expropiar a los fondos buitres? Abascal: El gran buitre que hay en España está justo a mi izquierda y es el presidente del gobierno de España JJAAJJAAJAJAA 😂😂😂😂😂

#DebateA4RTVE #ElDebate #Horizonte https://t.co/AHU0bGmjy9 — Raymond Reddington 🎱💚🇮🇨 (@RaymondRed0t) November 26, 2026

Ada Colau parece la Tía Lidia de «El cuento de la criada» jajajajajajajajaja

#DebateA4RTVE https://t.co/rZeVaunviW — Xtfanía (@Xtfania) November 26, 2026

Ada Colau es la Tía Lydia de

“El Cuento de la Criada.”

le falta el látigo para “las niñas” Qué MIEDO dan los zurdos

co_ino! 😵‍💫 #DebateA4RTVE https://t.co/SsDFX2Xx93 — Avedetormento (@JhonSnowDae) November 26, 2026

Ya van tres chupitos.

#ElDebate26 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 26, 2026