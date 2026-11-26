La soberanía alimentaria es una cuestión de seguridad nacional. Esa es la opinión del expresidente José María Aznar y así lo ha expresado este miércoles durante una conversación mantenida con el director de The Objective, Álvaro Nieto, en el marco de la II Gala Anual de Desayunos del Campo, celebrada en el Hotel Palace de Madrid.

El político popular ha situado la guerra de Ucrania, un conflicto que ya en 2022 llevó el precio de los insumos a alzas de doble dígito y hundió la rentabilidad de las explotaciones agrícolas, como la demostración de la importancia de proteger las cadenas de suministro y situar la materia alimentaria en el centro de la acción política. Sobre esto, hay que recordar que el precio de la cesta de la compra y el coste de la producción agrícola son dos de las grandes tareas pendientes del Ejecutivo que ahora termina su mandato.

En el primer caso, por su negativa a bajar el IVA de los alimentos básicos -el PP propone situarlo en el 0% mientras dure la crisis de Ormuz-; y en el segundo, por la insuficiente respuesta del Ministerio de Agricultura –en opinión de las organizaciones agrarias-, que ha desplegado un plan de ayudas fiscales para la compra de carburantes y fertilizantes que se queda corto, ya que no agota todo el margen fiscal de gasto que Bruselas ha concedido a los Estados miembro de forma excepcional para hacer frente a esta crisis.

Por supuesto, durante la jornada ha habido tiempo para hablar de competencia desleal y de la liberalización arancelaria que la UE ha suscrito con numerosos terceros países durante el mandato de Ursula von der Leyen. Aznar ha insistido en que él siempre ha sido partidario del libre comercio y de una economía abierta, sin que esto sea óbice para que reclame unas condiciones de competencia equilibradas para los productores españoles.

En el mismo sentido, y también apuntando a Bruselas, el entrevistado ha aludido al problema de la hiperregulación, un lastre que ya reconocen incluso los propios prebostes en la capital belga y que, de hecho, ya Mario Dragui identificó como un escollo a superar en el ya célebre plan que ha servido de guía a Ursula von der Leyen durante la segunda parte de su legislatura. A Europa «se le ha ido la mano», ha afirmado el expresidente antes de advertir que no se puede «hacer responsables» a los profesionales del sector primario de los problemas medioambientales.

En relación a la gestión del agua, que es otro de los caballos de batalla históricos del sector agrario, Aznar ha traído a colación su proyecto de trasvase del Ebro, un plan que quedó en un cajón hace ya 25 años y que desde entonces ningún Gobierno ha recuperado. Unos, por falta de fondos, y otros -léase, Teresa Ribera- por oposición ideológica y apuesta por una gestión del agua en la que ya no había espacio para las grandes obras hidráulicas. «Hemos perdido 25 años», ha afirmado el expresidente en declaraciones recogidas por The Objective, antes de celebrar que el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo sí incluya un plan para impulsar un pacto nacional del agua si llega al Gobierno.