El Real Decreto-ley 43/2026 utiliza el mismo límite de 85.000 euros que la Directiva europea, pero no permite al autónomo dejar de repercutir el IVA: solo cambia la forma de ingresarlo. El nuevo régimen obliga a realizar tres pagos a cuenta calculados sobre el año anterior, que no se pueden aplazar ni fraccionar y que pueden llevar al autónomo a adelantar más IVA del que le corresponde si su actividad empeora. El Consejo General reclama un régimen voluntario de IVA franquiciado y unos anticipos que se adapten a la evolución real de cada negocio.

Madrid, 26 de noviembre de 2026. El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España considera que el nuevo régimen de declaración anual del IVA, aprobado por el Real Decreto-ley 43/2026, de 24 de noviembre, deja sin respuesta la principal demanda de los pequeños empresarios y profesionales: poder acogerse voluntariamente a la franquicia del IVA que permite la Directiva (UE) 2020/285 y que aplican, con distintos umbrales y condiciones, países como Italia, Francia, Alemania, Portugal, Bélgica o los Países Bajos.

A juicio del Consejo General, la medida tiene dos efectos que conviene dejar claros. El primero es que no implanta el IVA franquiciado, pese a utilizar el mismo límite de 85.000 euros que contempla la Directiva: la cifra es la misma, pero el contenido es completamente distinto. El autónomo seguirá repercutiendo IVA, el consumidor seguirá pagándolo y el profesional seguirá registrando facturas y calculando el impuesto. El segundo es que no simplifica necesariamente su gestión y, cuando reduce trámites, lo hace a cambio de un riesgo de tesorería derivado de algo que ningún autónomo puede garantizar: que su actividad mantenga los resultados del año anterior.

«En buena parte de Europa se ofrece al pequeño empresario la posibilidad de no repercutir el impuesto; en España, la de cambiar la forma de ingresarlo. No estamos hablando de lo mismo», ha señalado Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General. «Que el nuevo régimen sea voluntario no resuelve el problema de fondo: el autónomo español puede elegir cuándo liquidar el IVA, pero no puede elegir dejar de repercutirlo, como sí hacen muchos de sus competidores europeos».

Qué es el IVA franquiciado y por qué afecta al consumidor

La Directiva europea permite que los empresarios y profesionales con una facturación anual de hasta 85.000 euros que lo deseen no repercutan IVA a sus clientes, a cambio de renunciar a deducirse el IVA soportado en sus compras. Es un régimen voluntario: nadie obliga al empresario a renunciar a la deducción si no le conviene.

Para el Consejo General, el consumidor es el gran ausente de este debate. Un profesional que presta un servicio de 100 euros sujeto al tipo general factura hoy 121 euros a su cliente particular. Con la franquicia podría cobrar esos mismos 100 euros, aunque dejaría de deducirse el IVA de sus gastos. Según su estructura de costes, podría mejorar su margen, bajar sus precios o compartir la ventaja con sus clientes. La franquicia no garantiza una rebaja equivalente al impuesto, pero abre una oportunidad de beneficio mutuo, especialmente en los servicios a familias y particulares, en los que no pueden deducirse el IVA que pagan.

Adelantar más IVA del que corresponde

El nuevo régimen, que se aplicará a partir de 2027 a las personas físicas cuyo volumen de operaciones del año anterior no supere los 85.000 euros, sustituye las cuatro autoliquidaciones trimestrales por una anual, pero mantiene tres pagos a cuenta en abril, julio y octubre, cada uno equivalente a una cuarta parte de la cuota del ejercicio anterior.

El Consejo General advierte de sus consecuencias con un ejemplo. Un autónomo que haya ingresado 12.000 euros de IVA en 2026 y se acoja al nuevo régimen deberá anticipar 9.000 euros durante 2027. Si pierde clientes o aumentan sus gastos y su IVA de ese año se queda en 3.000 euros, habrá adelantado 6.000 euros de más. No podrá aplazar ni fraccionar esos pagos, la norma no prevé reducirlos, aunque caiga su actividad, y tendrá que esperar a la declaración de enero de 2028 para pedir la devolución o la compensación.

La situación contrasta con el Impuesto sobre Sociedades, que permite calcular los pagos fraccionados sobre la cuota del ejercicio anterior o sobre los resultados del ejercicio en curso. Esa flexibilidad no se ofrece a los autónomos que opten por el nuevo régimen del IVA.

Los datos del Barómetro de Competitividad del Pequeño y Mediano Negocio que elabora el Consejo General ilustran el riesgo. El 51,6 % de los gestores administrativos encuestados señala que más de uno de cada diez de sus clientes ha reducido su actividad o ha cerrado por los costes en los últimos tres años, y el 46,5 % afirma que al menos uno de cada diez ha renunciado en el último año a iniciar proyectos, contratar o crecer por la carga administrativa o regulatoria. La presión fiscal (8,64 sobre 10) y la burocracia (8,44) encabezan los obstáculos a la competitividad.

«Un negocio puede funcionar perfectamente en diciembre y encontrarse en dificultades en marzo. Cuando la referencia elegida por la norma no coincide con la situación económica del ejercicio, quien acaba pagando el desajuste es el ciudadano», ha subrayado Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General.

Un incumplimiento que llega al Tribunal de Justicia de la UE

El Consejo General recuerda que la transposición de la Directiva es obligatoria, aunque la implantación de la franquicia dentro de España sea facultativa. La Comisión Europea abrió en enero de 2025 un procedimiento de infracción contra España, le envió un dictamen motivado en julio de ese año y, en marzo de 2026, decidió llevarla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando sanciones económicas.

Según la propia Comisión, España era entonces el único Estado miembro que no había notificado su transposición, ni siquiera de las disposiciones que permitirían a los autónomos españoles acogerse a la franquicia cuando operan en otros países. Ese mismo mes, el Congreso aprobó una proposición no de ley que pedía al Gobierno aplicar la franquicia a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros, y el Gobierno anunció que avanzaría en esa dirección.

Las propuestas del Consejo General

Los gestores administrativos plantean tres medidas:

Implantar un régimen voluntario de IVA franquiciado para empresarios y profesionales con una facturación de hasta 85.000 euros, para que cada autónomo pueda elegir, debidamente asesorado, el sistema que más le convenga. Adaptar los pagos a cuenta de la declaración anual a la evolución real de cada negocio, permitiendo calcularlos sobre la actividad del ejercicio en curso, como ya ocurre en el Impuesto sobre Sociedades. Transponer sin más demora la Directiva (UE) 2020/285, incluidas las disposiciones que permiten a los autónomos españoles acogerse a la franquicia en otros Estados miembros.

«El autónomo pierde una oportunidad de competir. El consumidor pierde una oportunidad de ahorrar. Y España desaprovecha una herramienta que Europa pone a nuestra disposición. No pedimos privilegios para nuestros autónomos ni para nuestros consumidores. Pedimos que tengan las mismas oportunidades que sus vecinos europeos», ha concluido Santiago Ollero.