La previsión para el año 2027 es que la edad de jubilación vuelva a subir a los 67 años. Sólo aquellos trabajadores que tengan un mínimo de 38 años y seis meses cotizados podrán retirarse a los 65 años. Según la reforma de las pensiones regulada bajo la Ley 27/2011, esta será la última subida de la edad de jubilación, elevándose seis meses más con respecto al año 2026. La Ley General de la Seguridad Social se encarga de regular la edad ordinaria de jubilación, como los años de cotización necesarios para jubilarse a los 65 años.

Requisitos para acceder al 100% de la pensión

El mínimo general para poder acceder a una parte de la cuantía son 15 años cotizados. Con esta cifra se podría acceder al 50% de la base reguladora. Para poder acceder al 100%, a partir de 2027, será necesario contar con 37 años completos cotizados si la jubilación es a los 67 años. Si la jubilación se produce a los 65 años, se exigirá un mínimo de 38 años y 6 meses.

El cálculo suma un 0,21% por cada uno de los primeros 49 meses adicionales a los 15 años, y un 0,19% por cada uno de los 209 meses siguientes. En 2026, era necesario tener 36 años y 6 meses para cobrar el 100%.

Jubilación anticipada

Al retrasarse la edad ordinaria, también suben las edades mínimas para el retiro anticipado (que siguen llevando coeficientes reductores). La jubilación anticipada se permite adelantar un máximo de dos años. En 2027 se sitúa en los 65 años si se tiene un mínimo de 35 años cotizados o en los 63 años si se tiene un mínimo de 38 años y seis meses de cotización.

En caso de jubilación anticipada involuntaria, lo cual es por causas ajenas al trabajador, se permite adelantar hasta 48 meses, es decir, 4 años la jubilación. Es indispensable tener un mínimo de 33 años cotizados, situándose en los 63 años o 61 si se tiene un mínimo de 38 años y 6 meses cotizados.