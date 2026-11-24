El próximo 1 de enero llega con una nueva subida de las pensiones contributivas en España que se hará oficial el próximo 15 de diciembre, cuando la Seguridad Social anuncie el porcentaje exacto de subida. Este viernes 27 de noviembre este dato será ‘oficial’ después de que el Instituto Nacional de Estadística informe sobre la inflación del mes de noviembre, que será el último con el que hará la media. Consulta todo lo que debes saber sobre la subida de las pensiones y así quedará la tabla en 2027.

Este año 2027 llega con una nueva subida de las pensiones contributivas en España y Funcas ya ha avisado de que, a falta de confirmación oficial, este porcentaje podría ser del 3,6%. Esto se conocerá de forma extraoficial este viernes 27 de noviembre cuando el INE publique el dato adelantado de la inflación del mes de noviembre y el próximo 15 de diciembre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hará oficial la subida de las pensiones para 2027.

La subida de las pensiones se volverá a realizar de acuerdo con la Ley 20/2021, que en su día reformó el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, que informa de que «las pensiones se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior». Así que los datos desde diciembre de 2025 a noviembre de 2026 apuntan a que la subida sería del 3,6%.

La tabla de pensiones para 2027

¿Y cómo afectará la subida del 3,6% a las pensiones contributivas? En OKDIARIO hemos hecho una tabla cogiendo la predicción de Funcas y las pensiones medias confirmadas por la Seguridad Social en el último reparto de pagos en las pensiones de octubre. Así que con estos datos en la mano, la pensión media del sistema de la Seguridad Social pasaría de 1.376,14 euros a 1.425,68 euros, siendo una subida de alrededor de 50 euros.

Por lo que respecta a la pensión media de jubilación, que reciben más de seis millones de personas, pasaría de 1.577,6 euros a 1.634,39 euros. La pensión media de jubilación procedente del Régimen General llegaría hasta los 1.798,39 y la de los autónomos llegaría hasta los 1.101,79 euros. Así quedaría la tabla de la subida de las pensiones para 2027:

Pensión media del sistema: 1.376,14 euros – 1.425,68 euros

Pensión media de jubilación: 1.577,6 euros – 1.634,39 euros.

Pensión media de jubilación del Régimen General: 1.735,90 euros – 1.798,39 euros.

Pensión media de jubilación del RETA: 1.063,50 euros – 1.101,79 euros.

Pensión media de viudedad: 967,7 euros – 1.011,86 euros.

Pensión media de orfandad: 553 euros – 572,91 euros.

Pensión media de incapacidad permanente: 1.255,34 euros – 1.300,53 euros.

Pensión máxima: 3.359,60 euros – 3.485,59 euros.

Con la subida de las pensiones también llega una subida de la pensión máxima del sistema de la Seguridad Social, que incluso subirá por encima del IPC, ya que por ley se le aplica otra subida del 0,15. Así que para 2027 pasaría de 3.359,60 euros hasta los 3.485,59 euros repartidos en 14 pagas, siendo la subida de más de 100 euros al mes.

El año 2027 también llegará con un incremento de las pensiones mínimas, que también subirán por encima del IPC. Actualmente, las pensiones mínimas de jubilación son estas: