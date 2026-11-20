Este mes de noviembre llega con la esperada paga extra de las pensiones que duplicará la nómina a alrededor de 9 millones de españoles. Algunos de los beneficiarios de una pensión contributiva llegarán incluso a recibir una mensualidad de 6.719 euros brutos, cantidad que corresponde a las personas que hayan accedido a una pensión de jubilación con la máxima de 3.359,60 euros. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la paga extra de las pensiones en noviembre y el pronunciamiento de la Seguridad Social.

«Las pensiones se pagan en 14 plazos al año, que corresponden a una nómina mensual más dos pagos adicionales, que se abonan mensualmente junto con las nóminas de junio y noviembre y son por el mismo importe que la nómina mensual ordinaria». Esto dice la Ley General de Seguridad Social que llega este mes de noviembre para alegrarle el final de mes a casi los 9 millones de personas que en España son beneficiarias de una pensión contributiva. Sólo se quedarán sin paga doble los pensionistas que disfruten de una incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, que tienen la paga extra prorrateada en 12 mensualidades.

¿Cuándo es la paga extra de las pensiones?

El resto de pensionistas españoles podrán disfrutar de la paga extra de Navidad en la última semana de noviembre. A pesar de que la Tesorería General de la Seguridad Social suele efectuar el pago de las pensiones dentro de los cuatro primeros días del mes siguiente, los bancos españoles se adelantan a la Administración para abonar las cantidades correspondientes a los clientes que tengan la pensión domiciliada en la entidad financiera en cuestión.

Así que el lunes 23 de noviembre será el turno de los pensionistas de Bankinter y Unicaja para, un día después, ser el día de cobro de los que tengan la pensión domiciliada en CaixaBank o Banco Santander. El 25 de noviembre cobrará el resto de pensionistas de Banco Sabadell, IberCaja, BBVA, ING, Abanca o Laboral Kutxa. Este es el calendario de pagos de la extra de las pensiones en los últimos días de este mes de noviembre:

Bankinter: 23 de noviembre

Unicaja: 23 de noviembre

CaixaBank: 24 de noviembre

Banco Santander: 24 de noviembre

Banco Sabadell: 25 de noviembre

IberCaja: 25 de noviembre

BBVA: 25 de noviembre

ING: 25 de noviembre

Abanca: 25 de noviembre

Laboral Kutxa: 25 de noviembre

Los pensionistas que cobrarán hasta 6.719 euros

En este mes de noviembre habrá un grupo de pensionistas privilegiados que ingresarán 6.719 euros brutos con la extra de las pensiones. Estos son los jubilados que tienen acceso a la pensión máxima, que en 2026 está fijada en 3.359,60 euros repartidos en 14 pagas. Esto supone un total de 47.034,40 euros al año que reciben las personas que durante la mayor parte de su carrera han cotizado por la base máxima. De cara a 2027, se espera una subida de alrededor del 3,5% correspondiente a la variación del IPC, además del 0,15% que suben por ley este tipo de pensiones. Así que estos jubilados podrían recibir un aumento de alrededor de 100 euros en su nómina mensual.