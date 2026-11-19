Aquellos españoles que viven en el extranjero y vuelven a España con una situación complicada, podrían contar con una nueva ayuda económica. El importe partirá de 4.000 euros y podrá llegar hasta los 7.600 cuando existan familiares a cargo. La medida está pensada para facilitar los primeros meses tras la vuelta, una etapa en la que se concentran gastos, trámites y, en muchos casos, la búsqueda de empleo o vivienda.

La ayuda ya aparece en el Boletín Oficial del Estado dentro del Real Decreto 954/2026, de 4 de noviembre, que desarrolla el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. El texto fija las líneas generales y los importes, pero todavía falta conocer cómo se pedirá en la práctica. No existe aún un procedimiento abierto y será una regulación posterior la que determine los requisitos económicos, las incompatibilidades y la documentación que tendrán que presentar los interesados.

Los españoles que regresen del extranjero podrán recibir una ayuda de hasta 7.600 euros

La futura prestación estará dirigida a españoles de origen que regresen a España y se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. El reglamento fija además una franja de edad concreta: podrán acceder a ella quienes tengan entre 18 y 65 años. La intención del retorno también tendrá que quedar clara. No se trata de una ayuda para una estancia temporal, sino para quienes vuelvan con la intención de establecer de nuevo su residencia en España. El texto recoge además una atención específica a las mujeres españolas víctimas de violencia contra las mujeres.

La cuantía básica será de 4.000 euros por beneficiario. A partir de ahí podrá incrementarse en función de las cargas familiares hasta alcanzar un máximo de 7.600 euros en las unidades familiares con tres o más familiares a cargo. Por ahora, sin embargo, no se conocen todos los detalles. El reglamento no fija todavía cuáles serán exactamente los límites de ingresos ni qué otras ayudas podrán ser compatibles o incompatibles con ésta. Esos aspectos se decidirán en la regulación posterior.

La ayuda está aprobada, pero todavía no se puede pedir

Que el BOE ya recoja esta ayuda no significa que exista un plazo abierto para presentar solicitudes. Este es probablemente el punto más importante para quienes estén pensando en regresar en los próximos meses ya que el Gobierno dispone de un máximo de un año desde la entrada en vigor del reglamento para aprobar las normas que desarrollen esta prestación. El Real Decreto entrará en vigor, con carácter general, el 29 de noviembre de 2026, por lo que el plazo máximo se extenderá hasta noviembre de 2027.

Eso no quiere decir que haya que esperar necesariamente hasta entonces. La regulación puede aprobarse antes, pero mientras no se publique no se conocerán todos los pasos que tendrán que seguir los interesados. La futura norma deberá concretar cuestiones como la forma de presentar la solicitud, los documentos que habrá que aportar, las condiciones económicas, las posibles incompatibilidades y la forma de pago. Hasta que todo eso quede regulado, no habrá un procedimiento específico para pedir los 4.000 o los 7.600 euros.

El BOE también menciona un certificado de persona retornada

Una de las novedades del reglamento es la creación del certificado de persona española retornada. Este documento servirá para acreditar oficialmente esa condición y será importante para acceder a las medidas de apoyo que se vayan desarrollando. Para conseguirlo habrá que demostrar que se ha residido fuera de España y que se ha regresado para fijar aquí la residencia. El texto exige, entre otras condiciones, haber estado inscrito al menos 12 meses en el Registro de Matrícula Consular antes de la baja correspondiente al retorno.

La solicitud tendrá que acompañarse de documentación como el DNI o pasaporte, el certificado literal de nacimiento, la baja consular y los certificados de empadronamiento que correspondan. El trámite podrá hacerse preferentemente a través del Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior. La Administración tendrá un plazo máximo de tres meses para resolver la solicitud del certificado.

Más medidas para quienes regresen definitivamente a España

La ayuda económica es sólo una parte del nuevo reglamento. El texto también incluye medidas relacionadas con empleo, formación, emprendimiento, sanidad o educación, además del reconocimiento de estudios y títulos obtenidos en otros países. También se contempla el reconocimiento en España de determinadas situaciones de discapacidad acreditadas en el extranjero y se regulan prestaciones dirigidas a españoles residentes fuera del país y a personas retornadas mayores de 65 años.

Esta última prestación es distinta de la nueva ayuda de entre 4.000 y 7.600 euros. La que recoge ahora el BOE está pensada para personas de entre 18 y 65 años y vinculada a situaciones de vulnerabilidad económica tras el regreso. El reglamento prevé además la elaboración de una Guía del Retorno a España, donde se reunirán los principales trámites, prestaciones y servicios disponibles para quienes decidan volver. Por el momento, la ayuda ya tiene cuantías y destinatarios generales definidos. Lo que falta es la parte práctica y saber cuándo empezará a concederse, cuáles serán los límites económicos y qué documentos habrá que presentar para poder cobrarla.