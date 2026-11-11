La Seguridad Social lo ha confirmado: se concede una pensión vitalicia a los hijos mayores de 45 años que hayan cuidado de sus padres

Muchas personas mayores de 45 años han dedicado una parte importante de su vida a cuidar de sus padres, hasta el punto de renunciar a oportunidades laborales o reducir sus posibilidades de encontrar un empleo. Lo que no todos conocen es que la Seguridad Social contempla una prestación económica para determinados familiares que se encuentran en esta situación cuando fallece la persona de la que dependían. Se trata de la pensión en favor de familiares, una ayuda contributiva que puede tener carácter vitalicio, pero cuyo reconocimiento está condicionado al cumplimiento de varios requisitos. El artículo 226 de la Ley General de la Seguridad Social recoge expresamente el supuesto de hijos mayores de 45 años que hayan cuidado de sus progenitores.

Quién puede solicitar esta pensión

El requisito de la edad es uno de los primeros aspectos que debe tenerse en cuenta. La persona solicitante debe ser mayor de 45 años y estar soltera, divorciada o viuda. También se contempla la separación legal en los términos establecidos por la normativa. Además, debe acreditar que convivió con el progenitor y estuvo a su cargo durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento.

Pero hay otras condiciones importantes. La ley exige demostrar una dedicación prolongada al cuidado del familiar fallecido y carecer de medios propios de vida. También se comprueba que el solicitante no tenga derecho a otra pensión pública y que no existan familiares con obligación y posibilidades económicas de prestarle alimentos. ￼

Qué cantidad se puede cobrar

La cuantía general de esta prestación corresponde al 20% de la base reguladora del fallecido. No existe, por tanto, una cantidad fija igual para todos los beneficiarios, ya que depende de las cotizaciones y de la situación del progenitor. En determinados supuestos puede incrementarse si no existe cónyuge superviviente ni hijos con derecho a pensión de viudedad u orfandad, respetando los límites legales.

El pago se realiza normalmente en 14 pagas, con dos extraordinarias en junio y noviembre. En los casos derivados de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, las pagas extraordinarias se encuentran prorrateadas en las mensualidades ordinarias. ￼

Cómo solicitarla y cuándo se pierde

La solicitud se presenta ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a través de su sede electrónica, por correo ordinario o en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social. Para iniciar el procedimiento, es necesario cumplimentar el formulario de prestaciones de supervivencia y aportar la documentación que permita acreditar las circunstancias personales, económicas y familiares.

El derecho a solicitarla no prescribe, aunque existe una diferencia importante, ya que si se presenta después de los tres meses siguientes al fallecimiento, los efectos económicos tendrán una retroactividad máxima de tres meses desde la solicitud. ￼

Por último, aunque se habla de una pensión vitalicia, no significa que sea incondicional. En el caso de los hijos mayores de 45 años, el derecho puede extinguirse si contraen matrimonio o fallecen. Por eso, haber cuidado de los padres durante años no garantiza automáticamente cobrar esta prestación, ya que es imprescindible acreditar todos los requisitos que establece la Seguridad Social.