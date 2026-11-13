Está confirmado y es oficial: los mayores de 65 años pueden ir a estos 10 hoteles de Andalucía a mitad de precio gracias a la tarjeta Oro de la Junta

Viajar por Andalucía y descubrir algunos de sus pueblos más bonitos puede resultar mucho más económico para las personas mayores. La Junta de Andalucía mantiene un programa de descuentos turísticos asociado a la Tarjeta Andalucía Junta 65, que ofrece rebajas en alojamientos, restaurantes y actividades de ocio. Entre las ofertas más destacadas se encuentran las de la red de hoteles Tugasa, donde los titulares de la modalidad Oro pueden conseguir hasta un 50% de descuento en el alojamiento de lunes a jueves. Una oportunidad especialmente interesante para quienes buscan organizar una escapada sin gastar demasiado.

Los hoteles con descuentos de hasta el 50%

La oferta más llamativa corresponde a Tugasa, una red pública de establecimientos turísticos repartidos por la provincia de Cádiz. Según la guía oficial de ventajas de la Tarjeta Andalucía Junta 65, los titulares de la modalidad Oro disfrutan de un descuento del 50% en alojamiento de lunes a jueves. De viernes a domingo, la rebaja es del 30%. En restauración, los descuentos son del 30% entre semana y del 15% durante el fin de semana.

Entre los nueve hoteles de esta red se encuentran el Hotel Villa de Algar, el Castillo de Castellar, Las Truchas, Casa Palacio Medina-Sidonia, Sierra y Cal, El Almendral, Convento San Francisco, La Posada y Arco de la Villa. Son establecimientos situados en localidades con atractivos turísticos, como Setenil de las Bodegas, Vejer de la Frontera, Zahara de la Sierra o El Bosque. ￼

Otros alojamientos con descuentos

La guía de la Junta también recoge otras alternativas fuera de la red Tugasa. Es el caso de Casa Baños de la Villa, en Priego de Córdoba, que ofrece un 15% de descuento con la tarjeta Oro en alojamiento y desayuno, además de una sesión de baños árabes. También figura Hacienda Minerva en Zuheros, con una bonificación del 15% en diferentes modalidades de alojamiento.

En Jaén, el Hotel Cetina Palacio de los Salcedo, situado en Baeza, contempla un descuento del 20% para los titulares de la tarjeta Oro en habitaciones dobles con media pensión. Las condiciones pueden variar según las fechas y la disponibilidad, por lo que es recomendable consultar directamente con cada establecimiento antes de reservar. ￼

Quién puede solicitar la Tarjeta Oro

Para conseguir la Tarjeta Andalucía Junta 65 es necesario tener cumplidos los 65 años y residir en algún municipio andaluz. La modalidad Oro está reservada a quienes tienen unos ingresos personales inferiores al 75% del IPREM. La tarjeta es gratuita, personal e intransferible y puede solicitarse por internet o presencialmente. ￼

La iniciativa cuenta con más de 1,13 millones de titulares en Andalucía, según los datos de la Junta correspondientes al primer semestre de 2026. Para consultar los establecimientos adheridos y sus condiciones, está disponible la guía oficial en la página web de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. ￼