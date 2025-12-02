La Justicia condena a la empresa pública Tragsa por impagos salariales

«La sentencia deja claro que a este trabajador no se le habían aplicado correctamente las subidas salariales de 2024 del sector público, así como que tampoco se había actualizado como tocaba la paga extra de junio de 2024», explica el sindicato.

Según Solidaridad, Tragsa «no estaba reconociendo como es debido el complemento de antigüedad que marca el Convenio Estatal de Jardinería», justo lo que argumentaba la causa abierta por la organización.

El juzgado ha recordado, además, que Tragsa, por ser una empresa pública, está obligada a aplicar las subidas salariales aprobadas y a respetar íntegramente el convenio colectivo, incluidos todos los complementos y su reflejo en las pagas extraordinarias. «Queda claro que no puede pagar por debajo de lo que marca la ley y el convenio porque sí», subraya el sindicato.

Condena a Tragsa

Desde Solidaridad celebran este fallo porque demuestra que, «cuando se planta cara a una injusticia laboral, se pueden recuperar los derechos y el dinero que se ha dejado de cobrar». Esta sentencia, señala el sindicato, abre además la puerta a que otros trabajadores de Tragsa en la misma situación puedan reclamar sus atrasos y complementos mal aplicados.

Por eso, Solidaridad pone sus servicios jurídicos a disposición de todos los trabajadores de Tragsa, así como de otras empresas públicas y contratas, que sospechen que no se les están aplicando bien las subidas salariales, las pagas extras o los complementos de antigüedad.

«Invitamos a cualquier trabajador afectado a ponerse en contacto con nuestro equipo para revisar su nómina y, si corresponde, reclamar hasta el último euro que les pertenece por derecho», explica el sindicato.