Cuándo es la final de la Supercopa de España 2026 y a qué hora empieza el partido

El Barcelona espera ya rival en la final de la Supercopa de España que se disputará en Yeda después de golear al Athletic Club con un poderoso 5-0. No hubo oposición en esta primera semifinal del torneo con cuatro goles antes del descanso de Ferran Torres, Fermín López, Roony y Raphinha. El brasileño, mejor jugador del partido, fue el encargado de anotar la manita definitiva.

Se paseó el Barcelona en la primera semifinal de la Supercopa de España y lo hizo sin Lamine Yamal, que jugó de manera testimonial los últimos minutos de partido. El equipo de Hansi Flick ya espera a Real Madrid o Atlético de Madrid en la final del domingo.

Una segunda semifinal que deparará el segundo finalista de esta Supercopa de España 2026. El Real Madrid quiere repetir final en esta edición y olvidar así la última derrota en el último derbi madrileño en el Metroplitano. El Atlético de Madrid, por su parte, busca derribar de nuevo a los blancos para meterse en la gran final.

Dónde ver la final de la Supercopa de España 2026

La Supercopa de España 2026 se podrá ver, íntegramente y en exclusiva, a través de las pantallas de Movistar Plus +, que además ofrecerán la posibilidad de poder observar todos los detalles de la competición por la página web oficial y su app habilitada. Las dos semifinales y la final se disputarán a partir de las 20:00 horas en España (22:00 en Yeda). Además, los aficionados al fútbol podrán disfrutar de una previa de los respectivos encuentros minutos antes del arranque oficial del duelo.

Cuándo es la final de la Supercopa de España 2026

La final de la Supercopa de España de 2026 se disputará el próximo domingo 11 de enero a partir de las 20:00 horas (horario peninsular). Dos horas más serán en Yeda a la hora del partido. Una gran final en la que ya espera el Barcelona después de golear al Athletic en la primera semifinal. Su rival saldrá de la segunda semifinal tras el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

¿Qué equipos poseen más Supercopas de España?

Actualmente, el FC Barcelona es el ‘rey’ de la Supercopa de España después de colocarse como el club con más copas de este calibre en su sala trofeos. Desde 1983, ha conquistado un total de 15 antorchas. A tan solo dos de distancia se encuentra el Real Madrid, que podría acercarse en el casillero con el club blaugrana si consigue ganar este año en Arabia Saudí. Athletic Club y Deportivo de La Coruña, con 3, son los siguientes en la tabla, mientras que el Atlético de Madrid, con 2, ocupa el quinto lugar. Real Sociedad, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Mallorca, son el resto de clubes que cuentan con un trofeo similar.