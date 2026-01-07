Ferran Torres adelantó al Barcelona en el minuto 22 de la primera semifinal de la Supercopa de España disputada en Yeda contra el Athletic Club de Bilbao. Un tanto del delantero español que supuso el 1-0 en un disparo horrendo, pero que fue suficiente para superar a Unai Simón. La asistencia fue de Fermín López, que poco después hizo el segundo. El tercero lo anotó Roony y el cuarto Raphinha antes del descanso.

Tardó solamente 22 minutos de partido el Barcelona en adelantarse en la primera semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic. Y eso que el equipo de Hansi Flick no empezó nada bien, espeso en su juego y con muchísimas imprecisiones.

El gol de Ferran Torres supuso el 1-0 a favor del Barcelona. Fermín recibió la pelota en el área del Athletic, se la sirvió al delantero culé y este controló como puso, apoyó con la barriga y le pegó mal a la pelota. El disparo fue un churro, pero fue suficiente, botando en el césped, para superar a Unai Simón, compañero en la Selección.

Tardó solamente ocho minutos el Barcelona en hacer el segundo. Llegó en el minuto 29 con una llegada de Raphinha por banda, centro al segundo palo y allí apareció Fermín López con un remate directo a la escuadra. Estaba el equipo culé arrasando con muy poquito.

💥 El disparo de Bardghji. ❌ El error de Unai Simón. Tercer tanto culé en la primera parte. #superSupercopa #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ICcR9Mu6G0 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 7, 2026

Pero la goleada antes del descanso aumentó. El Barcelona hizo el tercero en el minuto 34 con un disparo de Roony en el que Unai Simón cantó de manera muy grotesca. Y en el 38, Raphinha marcó el 4-0 con un disparo imparable directo a la escuadra.

Ya en la segunda mitad, Raphinha hizo el quinto de la noche en Yeda y su doblete particular ante un Athletic totalmente muerto. El brasileño cazó un rechazo en el área rival y no falló con Unai fuera de sitio.