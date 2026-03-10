Hito histórico en la biología: los científicos descubren que un pez que se creía extinto está vivo y nada en Australia

La biología ha dado un hito histórico ante un descubrimiento que puede cambiarlo todo, un pez que se creía extinto sigue vivo y nada en Australia. Estamos ante una serie de novedades que pueden cambiarlo todo y en especial en estos días en los que la realidad puede superar a la ficción. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Es hora de aprovechar al máximo lo que está por llegar y empezar a pensar en todo lo que llega.

Los expertos de la Universidad Western Australia explican en un reciente artículo: «Un investigador de ecología marina que se sumerge en Albany ha tenido la emoción de su vida después de ver un pequeño pez tan raro que solo ha sido registrado oficialmente una vez desde su descubrimiento en 1996. El Pictilabrus brauni de colores vivos, conocido como el enrazado de Braun, no se encuentra en ningún otro lugar del mundo y tiene uno de los rangos geográficos más pequeños de cualquier pez templado en Australia. Se ha visto solo en un puñado de lugares a lo largo de la costa suroeste de WA desde que se describió por primera vez cerca de Albany en 1996, y se registró por última vez durante una encuesta científica en 2009. Océane Attlan, candidata a doctorado del Instituto de Océanos de la UWA, dijo que a pesar de años de encuestas específicas en la región, la especie, que crece hasta menos de 7,5 cm de longitud y es extremadamente tímida, no había sido vista desde entonces. «Las olas de calor marinas que han azotado el suroeste de Australia en los últimos años habían suscitado preocupaciones de que la especie se hubiera extinguido, lo que hace que este avistamiento confirmado sea particularmente importante», dijo la Sra. Attlan».

Siguiendo con la misma explicación: «El avistamiento sorpresa se produjo la semana pasada cuando la Sra. Attlan estaba realizando estudios científicos en los bosques de algas marinas frente a Albany con otros cuatro investigadores de la UWA del Laboratorio Wernberg dentro del Instituto de los Océanos. El grupo estaba en la inmersión final de una expedición de cuatro días para trazar cualquier cambio en la región después de la serie de olas de calor marinas. «Estaba realizando una encuesta de peces y no estaba buscando específicamente la arna de Braun», dijo la Sra. Attlan. «Cuando apareció, me tomó unos segundos registrar lo que estaba viendo, porque la especie rara vez se encuentra. En unos momentos me di cuenta de que era algo especial. «Me emocioné mucho, pero de nueve inmersiones que resultó ser la única en la que no tenía una cámara conmigo, así que necesitaba encontrar un amigo para tratar rápidamente de obtener algunas fotos».