El escolta del PSOE que amenazó a OKDIARIO en el 8M no es policía, sino vendedor de cintas adhesivas

El escolta que amenazó a Cake Minuesa, reportero de OKDIARIO en la manifestación del 8-M, cuando se aproximó a un canutazo de ministros del PSOE ante los medios de comunicación, no es policía ni funcionario público, sino comercial de una compañía especializada en la fabricación de cintas adhesivas, según se identifica el propio S. A. R. en la red profesional LinkedIn y ha podido saber OKDIARIO de distintas fuentes.

«Es un privilegio formar parte de una empresa con trayectoria y reputación internacional, y aportar desde mi posición al crecimiento del proyecto», señaló en dicha red hace unas semanas el escolta socialista que se encaró este domingo con Minuesa con afirmaciones del tipo «Sal de ahí que te reviento» o «Como me vuelvas a tocar, te reviento. Me has tocado la cara», señaló este miembro de la seguridad privada del PSOE.

Las fuentes consultadas apuntan que S. A. R., de profesión comercial, con paso por múltiples empresas (la última dedicada al aislamiento térmico), lleva «muchos años» trabajando también para el PSOE en labores de escolta y seguridad. OKDIARIO ha tenido acceso a imágenes de este agente fake bajo el logo del PSOE y junto a Patxi López, actual portavoz socialista en el Congreso de los Diputados.

Este individuo no se identificó en ningún momento como agente de policía en su enfrentamiento con el reportero de OKDIARIO, algo que sí hizo otro escolta allí presente, quien, con más temple, intentó rebajar la temperatura: «Vamos a bajar un poquito pulsaciones… yo soy de escolta policial. Somos de Policía Nacional», aseguró.

Ante ello, Minuesa preguntó al escolta privado del PSOE que le había amenazado: «¿Tú eres policía nacional?». Y este, en una presunta usurpación de funciones, evitó pronunciarse al respecto y se limitó a contestar: «¿Qué te pasa a ti?», volvió a decirle al reportero, encarándose con él una vez más. En su currículum en LinkedIn, no aparece ninguna formación en seguridad privada o habilitación alguna, algo que ocurre en los casos de intrusismo.

Mientras tanto, los dirigentes del PSOE hacían declaraciones a los medios con motivo del Día Internacional de la Mujer. Allí estaban presentes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el ministro para la Transformación Digital y Función Pública y líder del PSOE de Madrid, Óscar López.

En el marco de su cobertura del 8-M, Minuesa trató de dirigirse a Óscar López para entrevistarle, pero no le fue posible acceder al ministro, blindado por miembros de seguridad del PSOE y simpatizantes.

El ministro Óscar López declinó hacer declaraciones a OKDIARIO. Cabe reseñar que el ministro maniobró contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las saunas-prostíbulo de su suegro, Sabiniano Gómez, cuando el actual secretario general de los socialistas era candidato a las primarias para liderar el partido en el año 2017.

La ex militante del PSOE Leire Díez reveló el año pasado en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco, que López y Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, habrían tratado de recabar información sensible para evitar que Sánchez lograra de nuevo la secretaría general del partido. En aquel momento, López secundaba la candidatura a las primarias de Patxi López, que había sido lehendakari durante tres años.

El ‘Pirrakas’ y Podemos

El uso de escoltas privados, en este caso, por parte de Podemos también generó polémica en el pasado por actuar como un grupo parapolicial que hacía de escolta de Pablo Iglesias y su círculo más cercano. Además, estos asistentes realizaban tareas de vigilancia del chaletazo de Iglesias e Irene Montero en Galapagar. Entre los integrantes de dicho grupo estaban Iñaki J.J., alias Pirrakas, y su hermano Daniel, vinculado a Bukaneros, o Erlantz Ibarrondo Merino, conocido abogado de colectivos antisistema. A este último todavía se le ha podido ver recientemente haciendo de guardaespaldas de Irene Montero, eurodiputada de Podemos. Por ejemplo, en la protesta antisemita que reventó la última Vuelta a España a su llegada a Madrid.