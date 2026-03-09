Bienvenidos al futuro: Alemania construye hélices silenciosas para salvar el ecosistema marino sin ralentizar sus barcos

Alemania ha lanzado el proyecto MinKav para desarrollar hélices silenciosas en barcos capaces de reducir el ruido submarino y proteger el ecosistema marino, sin afectar la velocidad ni la eficiencia del transporte marítimo global. Esta innovación busca disminuir el impacto acústico en el mar, uno de los principales factores que alteran la vida de las especies marinas.

El desafío ha sido complejo, ya que el ruido generado por las hélices viaja a través del mar durante grandes distancias y afecta a múltiples especies. Hasta ahora, todas las soluciones disponibles pasaban por reducir la velocidad de los barcos, lo que aumentaba los tiempos de viaje y los costes operativos, un obstáculo importante para la logística global.

El proyecto MinKav ha creado hélices silenciosas que mantienen la eficiencia y la velocidad

El 1 de enero de 2026 se ha lanzado el proyecto MinKav, impulsado por investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Kiel (HAW Kiel). Esta iniciativa ha recibido una financiación de 390.000 euros por parte del estado de Schleswig-Holstein, con un objetivo claro: diseñar hélices capaces de disminuir el ruido submarino sin comprometer el rendimiento de los buques comerciales.

Los ingenieros han centrado su trabajo en crear nuevos diseños que permitan reducir la contaminación acústica sin afectar el funcionamiento normal de la flota. Este punto ha sido clave, ya que el transporte marítimo depende de la eficiencia energética y la velocidad para seguir siendo competitivo.

El ruido submarino generado por las hélices no es un problema menor. Ha interferido en procesos fundamentales de los animales marinos, como la comunicación, la alimentación y el apareamiento. Estas alteraciones han tenido consecuencias directas sobre el equilibrio del ecosistema marino, lo que ha impulsado la búsqueda de soluciones tecnológicas más avanzadas.

La clave científica para entender el origen del ruido

El fenómeno central que los investigadores han estudiado se conoce como cavitación. Este proceso ocurre cuando la presión cae en el lado de succión de la pala de la hélice, provocando que el agua se vaporice y forme pequeñas burbujas.

Cuando la presión vuelve a aumentar, estas burbujas colapsan violentamente, generando impulsos acústicos intensos. Este colapso produce sonidos que después se propagan a grandes distancias bajo el agua.

El profesor Jörn Kröger, líder del proyecto, ha destacado que el ruido submarino no ha sido una prioridad histórica en el diseño naval. Sin embargo, ha advertido de que las nuevas exigencias ambientales han hecho necesario integrar la reducción acústica como un factor clave para tener siempre en cuenta.

Según Kröger, el reto ha consistido en desarrollar soluciones prácticas que puedan aplicarse sin generar pérdidas significativas de velocidad o eficiencia. Esto ha sido fundamental para evitar nuevas limitaciones operativas en el sector marítimo.

Un proyecto revolucionario

MinKav ha sido el primer proyecto en analizar de forma sistemática las causas fundamentales del ruido y en desarrollar soluciones concretas basadas en el diseño de hélices. Los investigadores destacan que los resultados podrán aplicarse tanto a barcos nuevos como a embarcaciones existentes, lo que amplía el alcance de esta tecnología.

El proyecto está previsto que continue al menos hasta el 31 de diciembre de 2028, y sus resultados podrían redefinir el diseño naval moderno, reduciendo la contaminación acústica y mejorando la sostenibilidad del transporte marítimo mundial.