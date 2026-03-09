La juez admite la segunda denuncia contra Errejón por agresión sexual y otorga protección a la actriz que le acusa

Una juez de Violencia de Género ha admitido a trámite la denuncia de una famosa actriz contra el fundador de Unidas Podemos Íñigo Errejón y le otorga la condición de testigo protegido que solicitó para proteger su identidad e intimidad. OKDIARIO ha podido acceder al auto de incoacción de diligencias previas, fechado el 2 de marzo, en el que se informa que se investigará por segunda vez a Íñigo Errejón en los tribunales por agresión sexual.

La juez se remite a la denuncia presentada por el abogado Alfredo Arrién en nombre de una mujer a la que presuntamente agredió sexualmente Íñigo Errejón y considera que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

De este modo, la juez señala en el escrito recogido por OKDIARIO que es «procedente acordar la incoación de diligencias previas y practicar las diligencias esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado».

Estatus de testigo protegido

La instructora también ha decidido otorgar a la denunciante de Íñigo Errejón el estatus de testigo protegido, que se traduce en que no se desvelará quién es. Se protegerá su identidad y datos personales, como por ejemplo, su lugar de residencia. Incluso, podrá ocultar su rostro a la hora de comparecer en todo momento.

Además, la ley establece que, en el caso de que se entendiera que la causa judicial es de tal envergadura que pone en peligro la integridad física del testigo protegido, éste podrá contar por orden judicial con una protección especial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Las partes tampoco podrán acceder a la intimidad ni a la imagen personal del testigo protegido. Las acusaciones podrán pedir que se levante la condición de testigo protegido cuando avance el procedimiento –en particular cuando se abra la fase de juicio– si consideran que ocultar la identidad de la denunciante produce indefensión en el caso de Íñigo Errejón. Es decir, si entiende vulnerado su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y así lo considera quien en ese momento esté al frente de la causa judicial.

La chica pidió a su abogado que no diese a conocer su identidad y así ha sido hasta ahora. Se trata de una mujer conocida en los medios de comunicación.

Segunda investigación

Esta nueva investigación es la segunda que se abre en los juzgados contra Íñigo Errejón por agresión sexual. La primera que dio el paso de denunciar fue la actriz Elisa Mouliaá. El juez ha dado credibilidad a Mouliaá y ha acabado procesando a Íñigo Errejón por estos hechos.

Íñigo Errejón ha tratado de defenderse en los juzgados de esta denuncia y dice ser inocente. Durante años, desde su posición política, defendió la credibilidad de las víctimas y a las mujeres, pese a admitir en su carta de dimisión que tuvo comportamientos machistas.

Íñigo Errejón tendrá que compaginar ahora su juicio por agresión sexual en los juzgados de Plaza de Castilla con la nueva investigación abierta en los tribunales de violencia de género a raíz de la segunda denuncia.

Testimonios contra Íñigo Errejón

Elisa Mouliaá lleva meses recibiendo testimonios de presuntas víctimas de Íñigo Errejón que sufrieron los comportamientos machistas que él mismo admitió.

OKDIARIO publicó algunos de estos testimonios en los que una mujer decía: «Conozco bien a Íñigo. Y sé mucho de lo que ha hecho, tantas cosas que ni han salido, ni saldrán nunca en público. Hace unos dos años que abrí una guerra abierta contra él, cuando me percaté de lo que era en realidad. Sólo a modo de resumen; quiero hacerte saber que, al menos otras dos mujeres –que yo sepa, a saber cuántas más– han tenido experiencias en las que ese hijodeunahiiena las puso algo. De estar bebiendo, y al día siguiente no recordar. Vagos flashes. Te hablo de historias anteriores a la tuya. Te cuento esto para que sepas que ni estás sola, ni te imaginas cosas».

Y prosigue: «Es un manipulador que llega a hacerte creer que jamás podría hacerte algo así a ti. La psicopatía que gasta es aterradora, una vez le quitas la careta y juntas las piezas. Ánimo. La gente, por norma general, es imbécil y tiene la empatía de una piedra. Pero la verdad es tuya».

Otra mujer le mostraba su apoyo a Elisa Mouliaá y le aseguraba que tenía un vídeo de Íñigo Errejón en una actitud deplorable. El que fuera fundador de Podemos obligaba a las chicas a hablar a través de chats de Telegram en los que se autodestruían sus mensajes.