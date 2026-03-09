El famosísimo actor español que terminó en rehabilitación y lleva años intentando dejar las drogas

El éxito en la televisión puede convertirse en una carga difícil de gestionar cuando la fama llega demasiado pronto. A lo largo de las últimas décadas, numerosos intérpretes que alcanzaron la popularidad siendo adolescentes han tenido que enfrentarse a un complejo proceso de adaptación al hacerse adultos, cuando la atención mediática disminuye y la industria deja de ofrecer las mismas oportunidades. En España, uno de los casos más comentados es el del actor catalán Adrián Rodríguez, quien en los últimos años ha hablado abiertamente sobre su adicción a las drogas.

Adrián, nacido en Cornellà de Llobregat hace 37 años, alcanzó una enorme popularidad entre el público juvenil durante la década de 2000. Su papel en la serie Física o química, emitida por Antena 3, le convirtió en uno de los rostros más reconocidos de una generación que creció siguiendo las tramas del instituto Zurbarán, una ficción que abordaba temas sociales y sentimentales con un lenguaje cercano a los jóvenes de la época.

En la ficción, Adrián interpretaba al novio del personaje de Javier Calvo, uno de los actores que posteriormente alcanzaría notoriedad como parte del dúo creativo conocido como Los Javis. Aquella relación televisiva tuvo una gran repercusión en su momento, pero desgraciadamente las cosas cambiaron pronto.

El éxito de Adrián Rodríguez

Antes de convertirse en uno de los rostros de Física o química, Adrián Rodríguez ya había tenido presencia en otras producciones televisivas de gran audiencia. Participó en la popular serie familiar Los Serrano, emitida por Telecinco, una de las comedias más vistas de la televisión española durante los años 2000. Más adelante también formó parte del reparto de la comedia gastronómica El Chiringuito de Pepe, protagonizada por Santi Millán.

Sin embargo, la trayectoria del actor comenzó a atravesar dificultades con el paso de los años. La transición desde los papeles juveniles hacia una carrera adulta en el mundo de la interpretación no siempre resulta sencilla, y en algunos casos se combina con problemas personales que terminan alejando a los artistas de los focos.

En el caso de Adrián, ese proceso derivó en una lucha prolongada contra las adicciones. El propio actor ha reconocido públicamente que durante años se vio atrapado en un ciclo autodestructivo del que le resultaba muy difícil salir, una situación que afectó tanto a su vida profesional como a su entorno familiar.

Adicciones y muchos problemas

Adrián Rodríguez ha reaparecido en televisión para explicar el momento personal que atraviesa. Lo hizo en el programa Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3, donde relató su proceso de rehabilitación y las dificultades que ha tenido que afrontar durante los últimos años.

El actor ha explicado que ha pasado varios meses ingresado en un centro especializado para tratar su adicción. «He estado tres meses y medio ingresado en una clínica de desintoxicación para rehabilitarme de mi adicción a las drogas. Reconozco que tengo un problema, llevo tres años en proceso de rehabilitación, pero tengo recaídas», comenta al respecto.

El intérprete también describió cómo ha aprendido a comprender mejor su situación. «Las recaídas me enseñan dónde no quiero volver. Me decepciono, fallo a los demás y a mí mismo», declara, al tiempo que subrayó que el tratamiento le ha ayudado a conocerse y a gestionar los impulsos que pueden conducir al consumo.

La nueva vida de Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez vive en Barcelona junto a un amigo que le está ayudando en esta nueva etapa. El actor asegura que ahora intenta reconstruir su vida paso a paso, centrado en mantener la estabilidad y recuperar proyectos profesionales que tuvo que abandonar durante los años más difíciles.

Durante su intervención televisiva, explicó que en el centro de rehabilitación aprendió herramientas para enfrentarse al llamado «craving», el fuerte deseo de volver a consumir que experimentan muchas personas durante la recuperación. «En el centro te enseñan a conocerte, a quererte, te enseñan muchos aspectos de tu vida y cómo puedes arreglártelas con ese deseo de consumir», explicó.

Adrián también reconoció que ha cambiado su forma de entender la adicción. Según señaló, ya no se considera un ex drogadicto, sino una persona en rehabilitación permanente. Esa perspectiva, compartida por muchos especialistas, parte de la idea de que la adicción es una enfermedad crónica que requiere un seguimiento constante.

El actor ha confirmado su deseo de retomar su carrera artística. «Ahora tengo un proyecto de vida, ojalá volviera a ser actor», afirma, aunque también explicó que en la actualidad trabaja en campañas publicitarias y colaboraciones con marcas a través de redes sociales, mientras intenta volver a dedicarse a la música. ¿Lo conseguirá? Sólo el tiempo será capaz de responder a esta pregunta.