Éstas son las personas que van a poder deducirse hasta 1.150 en la declaración de la Renta: Hacienda lo ha confirmado

Cada año miles de contribuyentes afrontan la campaña de la Renta con la duda de si existe alguna deducción que tal vez no conocen y que podrían aplicarse. Y en muchos hogares, especialmente en aquellos donde conviven varias generaciones, la respuesta es sí. Cuidar de un padre o un abuelo en casa no sólo implica tiempo y responsabilidad, sino que tiene también un impacto económico que a veces pasa desapercibido. Lo que muchas familias desconocen es que Hacienda contempla una deducción específica para quienes tienen ascendientes a cargo, un beneficio que puede rebajar de manera notable el resultado final de la declaración ya que puede alcanzar los 1.150 euros en la Renta.

No estamos hablando de una ayuda directa ni de una prestación, sino de una reducción fiscal incluida dentro del IRPF. La Agencia Tributaria reconoce que, cuando un contribuyente asume el cuidado de un familiar mayor que depende económicamente de él, puede aplicarse en la declaración de la Renta, una deducción que va desde los 1.150 euros para mayores de 65 hasta 2.550 euros anuales para quienes superan los 75. Una diferencia que, en determinadas declaraciones, puede ser decisiva. El dato es especialmente relevante en un país donde el envejecimiento crece y cada vez más familias optan por mantener a sus mayores en casa. En muchas ocasiones, porque no quieren separarlos de su entorno; en otras, porque no pueden asumir el coste de una residencia. Sea cual sea el motivo, la normativa fiscal reconoce esta carga familiar y permite aliviar parcialmente la factura del IRPF.

Éstas personas van a poder deducirse hasta 1.150 en la declaración de la Renta

Una de las primeras confusiones tiene que ver con el importe. No se trata de una cifra fija para todos los casos, sino que depende de la edad del ascendiente. Hacienda establece:

1.150 euros cuando el mayor tiene 65 años o más.

Hasta 2.559 euros si supera los 75.

Otra cuestión clave es que la deducción es individual, por lo que si en una misma vivienda conviven dos ascendientes que cumplen los requisitos, la deducción se aplica dos veces. En términos prácticos, esto puede suponer miles de euros de base imponible reducida, algo muy significativo para las rentas medias. Esta reducción no funciona como un descuento directo, sino que rebaja la base del impuesto. Es decir, el IRPF se calcula sobre una cantidad menor. En la práctica, el impacto suele notarse tanto en declaraciones que salen a pagar como en devoluciones que aumentan de forma apreciable.

Quién puede aplicarse la deducción: requisitos exactos

Hacienda es clara con las condiciones. No basta con ayudar a un familiar de manera puntual; debe existir convivencia real y dependencia económica demostrable. Estos son los criterios:

Edad o discapacidad . El ascendiente debe tener más de 65 años, salvo que tenga reconocida una discapacidad del 33% o superior. En ese caso, la edad deja de ser relevante.

. El ascendiente debe tener más de 65 años, salvo que tenga reconocida una discapacidad del 33% o superior. En ese caso, la edad deja de ser relevante. Convivencia continuada . La convivencia debe mantenerse durante al menos seis meses al año. No cuentan visitas esporádicas ni estancias temporales. En una revisión, la Agencia Tributaria puede pedir padrón, facturas, recibos de suministros o contratos de alquiler para demostrar que el mayor reside efectivamente en el hogar.

. La convivencia debe mantenerse durante al menos seis meses al año. No cuentan visitas esporádicas ni estancias temporales. En una revisión, la Agencia Tributaria puede pedir padrón, facturas, recibos de suministros o contratos de alquiler para demostrar que el mayor reside efectivamente en el hogar. Límite de ingresos. El mayor no puede tener rentas superiores a 8.000 euros anuales, sin incluir las rentas exentas. Además, no debe haber presentado una declaración de IRPF con ingresos superiores a 1.800 euros.

El mayor no puede tener rentas superiores a 8.000 euros anuales, sin incluir las rentas exentas. Además, no debe haber presentado una declaración de IRPF con ingresos superiores a 1.800 euros. Cuando varios hijos cuidan al mismo ascendiente. Si dos o más contribuyentes cumplen los requisitos, la deducción se reparte a partes iguales. Cada uno la aplicará por su parte en su propia declaración.

Estos requisitos son obligatorios y Hacienda puede solicitar toda la documentación que considere necesaria para acreditarlos.

Las comunidades autónomas también añaden beneficios

A esta deducción estatal se suman, en algunos territorios, otras deducciones propias que conviene conocer bien. De este modo, comunidades como Aragón o Castilla-La Mancha ofrecen reducciones adicionales para familias que conviven con mayores dependientes o con personas de más de 75 años.

Estas deducciones autonómicas no sustituyen la estatal ya que pueden sumarse, de modo que el ahorro en la declaración de la Renta al final aumenta. De hecho, muchas familias se sorprenden al descubrir que, aplicando correctamente la deducción estatal más la autonómica, el resultado de la Renta puede mejorar varios cientos de euros.

Por qué esta deducción puede cambiar una declaración por completo

La deducción por ascendientes a cargo que implica 1.150 euros en la declaración de la Renta, pasa desapercibida para buena parte de los contribuyentes, pero su efecto es real. En declaraciones ajustadas, con tramos de ingresos medios, la reducción de la base imponible puede transformar un resultado negativo en una devolución. Incluso en declaraciones que siguen saliendo a pagar, el impuesto final puede verse reducido de forma significativa. Para muchas familias supone, además, un reconocimiento implícito al cuidado dentro del hogar. No compensa todas las horas de dedicación ni las responsabilidades que implica cuidar de un mayor, pero sí que actúa como un pequeño apoyo en un ámbito en el que las ayudas no siempre llegan a quienes más lo necesitan.