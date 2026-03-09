En la posguerra española era comida de pobres: hoy es un manjar que sirven en Semana Santa en los mejores restaurantes

Durante la Semana Santa, hay varios platos de la gastronomía española que se convierten en los verdaderos protagonistas de la mesa, tanto en los hogares como en los restaurantes. Uno de ellos son las torrijas, una receta sumamente sencilla pero, al mismo tiempo, considerada un manjar que ha trascendido fronteras y épocas. Éstas aparecen documentadas por primera vez en la Antigua Roma, donde se conocían como «aliter dulcia» (plato dulce en latín»; un recetario romano de Marco Gavio Apicio, nacido el 25 a. C, describe las torrijas como una «rebanada de pan remojada en leche y frita que luego se endulzaba con miel».

La receta evolucionó con el paso del tiempo, ganándose un lugar privilegiado en la gastronomía española, donde se añadieron ingredientes como el azúcar o la canela. Las primeras recetas aparecieron en los siglos XVII y XVIII en los libros de cocina de Domingo Hernández de Maceras y de Francisco Martínez Motiño, adquiriendo identidad propia en la Edad Media. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XX cuando dejaron de considerarse una «comida de pobres» para aprovechar el pan sobrante y se transformaron en un postre típico de la Semana Santa.

Torrijas, un plato típico de la Semana Santa

#postresfaciles #cocinaentiktok #recetasfaciles #cocinatradicional ♬ sonido original – Poesia de fogón @poesiadefogon TORRIJAS CARAMELIZADAS 🍞 ¡TIERNAS Y CRUJIENTES! La semana santa está al caer e Instagram se inunda de recetas de torrijas… ¡y aquí tenéis la mía! Una torrija crujiente por fuera y muy pero que muy tierna por dentro… ¿os animáis? 📝 INGREDIENTES (5-6 torrijas gruesas): ▪️300ml de leche entera ▪️300ml de nata para cocinar ▪️70g de azúcar ▪️1 rama de canela ▪️Peladuras de naranja y limón ▪️Helado de vainilla para acompañar 🔸Para el caramelo: ▪️60g de azúcar ▪️40g de mantequilla ⚠️ Importante retirar del fuego cuando se agregue la mantequilla para evitar que se queme. 👨🏻‍🍳 PASO A PASO: 1️⃣ Vertemos la leche y la nata en una olla. Agregamos los aromáticos (canela, peladura de naranja y peladura de limón) y el azúcar. Calentamos a fuego medio y cuando esté a punto de hervir, retirar del fuego. Dejamos infusionar unos 30 minutos hasta que temple y colar. 2️⃣ Cortamos el brioche en rodajas gruesas de unos 3-4cm de grosor. Vertemos la mitad de la mezcla de leche y nata en una bandeja, colocamos el brioche y regamos por encima con el resto del líquido. Remojamos durante 1-2 horas (cuanto más tiempo, más tiernas, pero también más difíciles de manipular). 3️⃣ En una sartén preparamos el caramelo, calentando el azúcar a fuego medio-alto con una cucharada de agua. Removemos cada poco tiempo hasta que empiece a fundirse. 4️⃣ Cuando esté totalmente fundido y haya tomado color, retiramos del fuego para evitar que se queme e incorporamos la mantequilla. Mezclamos bien hasta que se funda y bañamos las torrijas, unos 5 segundos por lado. Las proporciones de caramelo dan para bañar 2 unidades de torrijas; más o menos. 5️⃣ Servimos con helado de vainilla (o con nuestro helado preferido) ¡y a disfrutar! . . . . #torrijas

En la gastronomía española, la Cuaresma y las torrijas están estrechamente relacionadas. Durante este periodo, que precede a la Semana Santa, los viernes está prohibido comer carne en la tradición cristiana, como parte de la abstinencia y la preparación espiritual. En este contexto, las torrijas eran un alimento muy saciante y, además, permitían aprovechar el pan duro. En muchos hogares, la elaboración de este plato ha pasado de generación en generación, de forma que no sólo tiene un valor gastronómico, sino también cultural y familiar.

Los ingredientes básicos para preparar torrijas son muy simples: pan duro, leche, huevos, azúcar, canela, limón o naranja (opcional) y aceite de girasol. Sin embargo, en los últimos años, cada vez más pastelerías y restaurantes crean su propia versión con ingredientes innovadores: chocolate negro, leche de almendra, caramelo salado, miel infusionada con especias, queso mascarpone… En cualquier caso, lo más importante para hacer unas buenas torrijas es utiliza pan duro, un buen remojo en leche y el toque final con azúcar y canela.

‘La mejor torrija de España’

En marzo de 2026, Diputación de Valladolid, a través de su marca de calidad Alimentos de Valladolid, A gusto de Todos, y con el propósito de mantener la tradición en la elaboración de dulces típicos, convoca el «I Concurso Nacional de Torrijas», buscando «La mejor torrija de España».