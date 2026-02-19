Una británica prueba la tortilla de patatas y se queda sin palabras: «Pensaba que era bacon»

Sin lugar a dudas, la tortilla de patatas es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española. Más allá del eterno debate sobre si debe llevar cebolla o no, existe unanimidad acerca de su papel en todo el territorio nacional; mientras hay algunos platos cuya fama se limita a una determinada región, como el salmorejo en Córdoba o el pulpo en Galicia, la tortilla de patatas se disfruta igual en Palma de Mallorca, Madrid o Salamanca. En este contexto, Tom, diseñador y creador de contenido británico conocido en redes como @TomCharlieDesign, ha compartido un vídeo en el que su abuela, a la que cariñosamente llama «Nan», prueba por primera vez este plato.

«Tenemos aquí una tortilla española. No sé si esta será tu mejor experiencia con tortilla, pero es mejor que lo que puedes comprar en la tienda», comienza diciendo Tom en el vídeo, mientras muestra el resultado final. Más allá de la anécdota, el momento clave llegaba con la cata. El diseñador quiso dejar claro cuál es, para muchos, el punto ideal de la tortilla: «por lo general debería estar líquida por dentro, esa sería la mejor tortilla. Pero ésta no la hemos hecho así», reconoció. El primer bocado fue seguido de un gesto de aprobación. «Mmm… Está rica. Creo que es la cebolla lo que le da el sabor», comentó ella. Su respuesta no tardó en alimentar uno de los debates más clásicos: la tortilla con cebolla frente a la tortilla sin cebolla. Mientras algunos defienden que la cebolla aporta dulzor y jugosidad, otros consideran que altera la pureza de la receta tradicional.

Tom, algo más exigente, admitió que había probado tortillas mejores, aunque reconoció que el resultado era bueno. La abuela, por su parte, continuó comiendo e incluso sugirió que «con un poco de bacon sería perfecta» Finalmente, llegó el veredicto: «Le doy un siete sobre diez».

La puntuación, lejos de generar polémica, fue recibida con simpatía por parte de muchos usuarios. No faltaron, como era de esperar, las opiniones sobre la jugosidad. «Si no está un poco líquida, no es tortilla», escribió un usuario. Otros, sin embargo, defendían la versión más cuajada como opción más segura. Estos son algunos de los comentarios más destacados:

«La tortilla debe ser con cebolla y poco hecha. Es como mejor sabe».

«La mejor tortilla española que he visto en redes. Ésta si que te la puedes llevar de excursión y hacer bocadillos, como hemos hecho toda la vida».

«Tiene que estar buena aunque a mi me gusta menos hecha y con cebolla».

«Faltan dos huevos y menos tiempo en el fuego, tiene que salir muy clara».

«Yo pico la cebolla mucho y la sofrio bastante que quede transparente».

«Un poquito menos hecha, pero bien hombre. para mí gusto en sartén más pequeña y que salga con algo de más grosor».

Los mejores trucos para que quede perfecta

La aparente sencillez de la tortilla de patatas es «engañosa», ya que el equilibrio perfecto entre patata tierna, huevo bien ligado y punto exacto de cocción requiere mucha práctica.