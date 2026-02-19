Una británica prueba la tortilla de patatas y se queda sin palabras: «Pensaba que era bacon»
Sin lugar a dudas, la tortilla de patatas es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española. Más allá del eterno debate sobre si debe llevar cebolla o no, existe unanimidad acerca de su papel en todo el territorio nacional; mientras hay algunos platos cuya fama se limita a una determinada región, como el salmorejo en Córdoba o el pulpo en Galicia, la tortilla de patatas se disfruta igual en Palma de Mallorca, Madrid o Salamanca. En este contexto, Tom, diseñador y creador de contenido británico conocido en redes como @TomCharlieDesign, ha compartido un vídeo en el que su abuela, a la que cariñosamente llama «Nan», prueba por primera vez este plato.
«Tenemos aquí una tortilla española. No sé si esta será tu mejor experiencia con tortilla, pero es mejor que lo que puedes comprar en la tienda», comienza diciendo Tom en el vídeo, mientras muestra el resultado final. Más allá de la anécdota, el momento clave llegaba con la cata. El diseñador quiso dejar claro cuál es, para muchos, el punto ideal de la tortilla: «por lo general debería estar líquida por dentro, esa sería la mejor tortilla. Pero ésta no la hemos hecho así», reconoció. El primer bocado fue seguido de un gesto de aprobación. «Mmm… Está rica. Creo que es la cebolla lo que le da el sabor», comentó ella. Su respuesta no tardó en alimentar uno de los debates más clásicos: la tortilla con cebolla frente a la tortilla sin cebolla. Mientras algunos defienden que la cebolla aporta dulzor y jugosidad, otros consideran que altera la pureza de la receta tradicional.
Tom, algo más exigente, admitió que había probado tortillas mejores, aunque reconoció que el resultado era bueno. La abuela, por su parte, continuó comiendo e incluso sugirió que «con un poco de bacon sería perfecta» Finalmente, llegó el veredicto: «Le doy un siete sobre diez».
La puntuación, lejos de generar polémica, fue recibida con simpatía por parte de muchos usuarios. No faltaron, como era de esperar, las opiniones sobre la jugosidad. «Si no está un poco líquida, no es tortilla», escribió un usuario. Otros, sin embargo, defendían la versión más cuajada como opción más segura. Estos son algunos de los comentarios más destacados:
- «La tortilla debe ser con cebolla y poco hecha. Es como mejor sabe».
- «La mejor tortilla española que he visto en redes. Ésta si que te la puedes llevar de excursión y hacer bocadillos, como hemos hecho toda la vida».
- «Tiene que estar buena aunque a mi me gusta menos hecha y con cebolla».
- «Faltan dos huevos y menos tiempo en el fuego, tiene que salir muy clara».
- «Yo pico la cebolla mucho y la sofrio bastante que quede transparente».
- «Un poquito menos hecha, pero bien hombre. para mí gusto en sartén más pequeña y que salga con algo de más grosor».
Los mejores trucos para que quede perfecta
La aparente sencillez de la tortilla de patatas es «engañosa», ya que el equilibrio perfecto entre patata tierna, huevo bien ligado y punto exacto de cocción requiere mucha práctica.
- Lo primero y más importante es elegir ingredientes de calidad. Las mejores patatas son aquellas que tienen un buen equilibrio entre almidón y firmeza. Los huevos, cuanto más frescos, mejor, mientras que el aceite de oliva virgen extra marca la diferencia en el resultado final. Si decides añadir cebolla, elige una variedad dulce y cocínala lentamente.
- Lo ideal es cortar las patatas en rodajas finas e irregulares, de unos dos o tres milímetros, para que se cocinen de manera uniforme y absorban bien el huevo.
- Las patatas deben cocinarse en abundante aceite, a fuego medio-bajo. No se trata de freírlas hasta que estén crujientes, sino de confitarlas lentamente. Este proceso puede durar entre 15 y 25 minutos, dependiendo de la cantidad.
- Si añades cebolla, incorpórala al aceite antes o junto a la patata, también a fuego suave.
- Una vez escurridas las patatas (reservando un poco del aceite por si hiciera falta después), mézclalas con los huevos batidos en un bol amplio. Aquí hay otro punto decisivo: no batas los huevos en exceso. Basta con romper la yema e integrar ligeramente claras y yemas. Añade la sal en este momento.
- Calienta una sartén antiadherente con una pequeña cantidad del aceite reservado. Vierte la mezcla y cocina a fuego medio. Con una espátula, remueve ligeramente los bordes al principio para evitar que se pegue.
- Aquí llega el momento más delicado: darle la vuelta. Utiliza un plato llano más grande que la sartén, colócalo encima, sujeta con firmeza y gira con decisión. Devuelve la tortilla a la sartén para cocinar el otro lado.
- Para una tortilla jugosa, bastarán unos pocos minutos por cada lado; para una más cuajada, prolonga ligeramente la cocción.