Irán desata el infierno en el Golfo: ataca dos petroleros anclados en aguas de Irak hasta ahora seguras

Irán busca desatar un caos absoluto en el golfo Pérsico: esta noche ha atacado dos petroleros, uno de propiedad estadounidense y otro de propiedad griega, anclados en aguas territoriales de Irak, hasta ahora consideradas seguras, y cargados de crudo iraní.

La confirmación de tal ataque ha venido de TankerTrackers, empresa de inteligencia marítima que rastrea envíos de petróleo. Autoridades portuarias de Irak también han confirmado sendos ataques, que han convertido el golfo Pérsico en un auténtico infierno.

El ataque coordinado contra el SafeSea Vishnu y el Zefyros mientras se encontraban anclados en aguas territoriales de Irak, demuestra que la «zona de guerra» ya no tiene fronteras claras y que cualquier buque con vínculos occidentales es un blanco prioritario. Las autoridades iraquíes evacuaron al menos a 38 tripulantes a bordo y se informa de un fallecido y varios heridos debido a la magnitud de las explosiones.

El SafeSea Vishnu ha sido el blanco principal. Es un petrolero de bandera de las Islas Marshall pero propiedad de la compañía estadounidense SafeSea Transport Inc. Por su parte, el Zefyros, es de bandera maltesa y propiedad griega. Al parecer, la táctica iraní es la de atacar buques de propiedad estadounidense y de sus aliados, para golpear directamente la infraestructura del flujo comercial hacia Occidente.

Según la seguridad iraquí, el ataque de Irán a ambos petroleros no fue con misiles de largo alcance, sino presumiblemente por lanchas rápidas cargadas de explosivos. Las imágenes que se observan en los vídeos muestran un incendio masivo que se ha extendido incluso al agua que rodea a los buques, alimentado por el propio crudo derramado. Hasta el momento, se ha confirmado el rescate de 38 tripulantes (todos extranjeros), pero lamentablemente ya se reporta un fallecido y varios heridos debido a la magnitud de las explosiones iniciales.

Algunos analistas destacan que lo alarmante de este ataque es que ha ocurrido en aguas consideradas seguras hasta el momento frente a la costa de Irak. Esto indica que Irán ha infiltrado sus activos de ataque rápido mucho más allá del estrecho de Ormuz, informa AlertaGeo.

Estos días hay más de 200 buques anclados en diferentes puntos del Golfo, esperando instrucciones o renegociando seguros, cuyas tripulaciones pueden entrar en pánico tras los dos ataques de esta noche.