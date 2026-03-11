Así queda el cuadro de los octavos de final de la Champions League: resultado de los partidos

Los octavos de final de la Champions League ya están en marcha y te contamos los resultados de la ida de esta eliminatoria. Este miércoles el Bayer Leverkusen ha protagonizado otra de las sorpresas de esta ronda empatando con el Arsenal, líder de la Premier, en su estadio, el Bay Arena. Los alemanes ganaban por 1-0 con el gol de cabeza de su capitán, Robert Andrich, en el 47′, pero el árbitro pitó un penalti dudoso que transformó Kai Havertz en el 88′ (1-1).

El Arsenal es el tercer equipo de Inglaterra que no consigue ganar en la ida de octavos de la Champions después de que el Liverpool cayese este martes en Estambul contra el Galatasaray, por 1-0. Tanto los gunners como los reds deberán dar el do de pecho en la vuelta para seguir vivos en la competición europea.

La jornada de este miércoles y, por tanto, la ida de octavos se cierra con el Real Madrid-Manchester City, Bodo Glimt-Sporting de Portugal y PSG-Chelsea. Antes, el Barcelona evitó la derrota en Newcastle con un gol de penalti de Lamine Yamal con el tiempo de descuento superado (1-1), mientras que el Atlético goleó al Tottenham con la ayuda del portero checo Kinsky y sus dos errores garrafales en los primeros minutos del partido en el Metropolitano (5-2).

Antes, como decimos, el Galatasaray logró ganar al Liverpool por la mínima y, en el encuentro restante, el Bayern de Múnich sentenció la eliminatoria frente a la Atalanta en Bérgamo (1-6) sin su mayor artillero, Harry Kane. De momento, ese es el único cruce que ya está decantado para uno de los dos equipos, en este caso el alemán. En el resto sigue todo en el aire, ya que el Atlético pudo irse con una renta aún mayor a la vuelta en Londres.

Los resultados de octavos de Champions

Galatasaray 1-0 Liverpool

Newcastle 1-1 Barcelona

Atlético 5-2 Tottenham

Atalanta 1-6 Bayern

Leverkusen 1-1 Arsenal

Real Madrid-City*

Bodo Glimt-Sporting*

PSG-Chelsea*

*Aún por disputarse.