Bolaño ridiculiza a Ada Lluch por denunciar la inseguridad en un barrio árabe: «He estado y no me han violado»

Toni Bolaño ha cargado contra Ada Lluch, a la que ha intentado ridiculizar en directo cuando la influencer ha denunciado la inseguridad que ha percibido en un barrio árabe en el que sus abuelos tienen una propiedad en la que actualmente viven okupas. «Yo he andado por Tortosa (Tarragona) y ni me han violado ni me han atacado», ha dicho el periodista -aunque las estadísticas públicas del Ministerio del Interior evidencian la sobrerrepresentación femenina en la victimización sexual-.

«A lo mejor en Tortosa lo que te molesta son los árabes», le ha echado en cara Toni Bolaño a Ada Lluch, y ha argumentado que en Tortosa en este último año han bajado los delitos un 3%. Cuando ella ha cuestionado ese dato, el periodista únicamente ha hecho alusión a un tipo de delito, los robos de vehículos. «Hombre, sustracciones de vehículos en el último año, nueve, pues no sé si aquello es la inseguridad», ha matizado en el debate de Espejo Público (Antena 3).

También se ha referido al barrio árabe de Tortosa, precisamente para recriminarle que quizás es la presencia de estos lo que le incordia, y ha destacado de él que tiene «un parador nacional precioso». Ha sido entonces cuando ha declarado que allí ni le han «violado ni atacado».

Dadas las acusaciones, la influencer ha contado un caso personal para refutar las afirmaciones de Bolaño. «En ese mismo barrio árabe mis abuelos heredaron una casa hace dos años y entraron okupas paquistaníes», ha relatado. Tampoco le ha servido al periodista, que le ha preguntado «¿tienes pruebas?», como si se tratara de una historia completamente ajena a Ada Lluch, que se ha prestado a pedir la denuncia a sus abuelos.

La influencer, cuestionada también por Susanna Griso, ha invitado al programa a «salir a la calle a hablar con la clase trabajadora que tiene que vivir con las consecuencias de que este país se esté destruyendo por la inmigración masiva»: «Igual en vuestro mundo de yupi, en vuestra burbuja, no os dais cuenta».

Bolaño eleva la tensión contra Ada Lluch

La tensión se ha elevado en la mesa, especialmente cuando Toni Bolaño ha sacado a colación a Donald Trump sin venir a cuento, únicamente porque hay quien se refiere a Ada Lluch como la influencer trumpista: «Me siento seguro, a lo mejor es que estoy loco». «A lo mejor», ha manifestado ella.

«A lo mejor te tengo que recomendar que vayas al médico, que es la manera que tiene Trump de compensar al que le critica. ‘Tienes problemas para controlar tu ira, deberías ir al médico’ [dijo a Greta Thunberg]», ha comentado alterado, no sin antes indicar -como ya es costumbre- que él vive cerca de El Raal.

Cuando la influencer ha replicado que «el 90% de los hurtos con violencia en Barcelona fueron perpetuados por extranjeros», Toni Bolaño le ha dicho, directamente, que «es mentira» y que «se ha expulsado a multirreincidentes por primera vez». Ha sido él quien ha tenido la última palabra, porque el programa no ha dejado contestar a Ada Lluch. De hecho, la presentadora la ha invitado a volver con «las estadísticas», aunque la influencer ha aclarado que las tenía justo delante, pero no ha habido tiempo para que pudiera mostrarlas, algo que no le ha sentado bien.

«Me parece muy heavy que, en el momento que veis que no podéis ganar un debate porque se os explica la verdad y se puede documentar con estadísticas, silenciáis a las personas. Tengo a seis adultos atacándome», ha sentenciado.