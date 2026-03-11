El sencillo truco de un chef para que no se peguen los huevos en la sartén nunca más

Los huevos son uno de los alimentos más versátiles del mundo, conocidos por su amplio abanico de beneficios para la salud y las múltiples formas que ofrece para cocinarlo. Los huevos fritos son muy populares en todo el mundo y, aunque prepararlos es relativamente sencillo, hay algunos trucos que conviene conocer para que no se peguen a la sartén. Incluso los cocineros más experimentados han tenido que lidiar con los huevos que se pegan a la sartén, se rompen o quedan con una textura muy poco apetecible.

Sin embargo, un chef profesional ha compartido un truco muy simple que promete cambiar por completo la forma en que cocinamos huevos en casa. Al contrario de la creencia generalizada, la clave no está sólo en la calidad del huevo o en la temperatura a la que se encuentra la sartén, sino en un paso previo que la mayoría pasamos por alto y es fundamental: preparar adecuadamente la sartén antes de añadir el huevo.

¿Cómo conseguir que los huevos no se peguen a la sartén?

El truco no puede ser más sencillo y, al mismo tiempo, más efectivo. Lo primero es añadir una pequeña cantidad de aceite oliva y esperar a que esté bien caliente antes de añadir el huevo. El chef recomienda distribuir el aceite de manera uniforme y luego apagar el fuego unos segundos antes de colocar el huevo, para que no se cocine demasiado rápido. De esta manera, conseguimos crear una capa que separa el huevo de la superficie de la sartén y evita que se pegue.

¿Qué ocurre cuando agregamos el huevo demasiado pronto, mientras el aceite todavía está frío? La proteína se adhiere al metal y, en consecuencia, se pega a la sartén. Otro de los consejos que comparte el chef es no sobrecargar la sartén. Muchas veces, apenas tenemos tiempo para cocinar, y ponemos varios huevos al mismo tiempo, pero esto reduce la temperatura de la sartén y hace que los huevos se peguen y se cocinen de forma desigual.

La harina es clave

Finalmente, el chef explica que, aún siguiendo las recomendaciones anteriores, es posible que los huevos se peguen en la sartén si la calidad de ésta no es demasiado buena. En este caso, lo que debemos hacer es espolvorear un poco de harina para que absorba parte de la humedad del huevo y del aceite. La harina crea una capa muy fina que evita que el huevo entre en contacto con la superficie de la sartén y, además, hace que la clara quede más dorada y crujiente.

Es tan simple como calentar la sartén a fuego medio, añadir un poco de aceite y, por último, espolvorear un poco de harina. Distribuimos tanto el aceite como la harina de manera que queden uniformes en la base, y añadimos el huevo.

La receta más viral de TikTok

«Si nunca has probado los huevos turcos, hoy te enseño a hacerlos. Es una receta sencilla, buenísima y para triunfar: empieza cociendo los huevos con sal y vinagre. Mientras, en una sartén añade un poco de aceite y saltea cebolla, pimiento verde, pimiento rojo y una cucharadita de condimento de la alegría hasta que las verduras estén sofritas.

Pela y corta los huevos. Cuando las verduras estén listas, añade el tomate cortado en rodajas, un poquito de orégano y cocina con tapa durante cinco minutos. Después, incorpora un poco de queso rallado y coloca medio huevo cocido encima de cada rodaja de tomate, espolvorea con mucho pimentón, cubre con más queso rallado, lleva la sartén al horno y deja gratinar. Y así, ya los tienes listos, ¡buenísimos!».