Tarta La Viña en Thermomix: la auténtica cheesecake vasca

La Tarta La Viña se ha ganado un lugar propio entre los postres más queridos de nuestra gastronomía. Su aspecto rústico, su cremosidad y ese aroma que recuerda a los obradores tradicionales hacen que pocos puedan resistirse a ella. Aunque la receta original nació en San Sebastián, hoy es un postre habitual en muchos hogares. De hecho, su popularidad ha inspirado incluso versiones alternativas, como la Tarta La Viña en freidora de aire, que puedes ver en esta receta:

Prepararla en Thermomix facilita aún más el proceso y garantiza un resultado muy estable. Si alguna vez te has preguntado cómo hacer tarta la Viña en Thermomix, aquí tienes una explicación clara y realista para conseguirla sin complicaciones. Esta receta fácil de tarta la Viña con Thermomix está pensada para que la disfrute cualquier persona, aunque apenas tenga experiencia en repostería. Además, si te interesa explorar otras variantes como la tarta de queso La Viña tradicional, aquí tienes otra opción muy popular.

Y si simplemente te encanta preparar tartas de queso en general, quizá te guste también esta receta clásica:

Ingredientes

Queso crema a temperatura ambiente, un kilo

Nata para montar, medio litro

Seis huevos grandes

Azúcar, trescientos cincuenta gramos

Harina de trigo, treinta gramos

Una cucharadita de esencia de vainilla, opcional

Papel de horno

Molde desmontable de veintiséis centímetros

Modo de preparación

Preparar una tarta La Viña casera usando Thermomix no exige técnica especial. Lo esencial es respetar los tiempos de mezcla y cocción. Con el robot, el proceso se vuelve bastante directo y preciso, perfecto para quienes buscan un método cómodo.

Preparación del molde

Forra el molde con papel de horno. No busques un acabado perfecto. De hecho, la presentación clásica de esta tarta conserva la forma irregular del papel sobresaliendo por los bordes. No es necesario engrasar.

Mezcla en Thermomix

Coloca en el vaso el queso crema y el azúcar. Mezcla treinta segundos a velocidad cinco. La textura debe quedar suave. Añade los huevos uno detrás de otro y repite el mezclado cuarenta segundos a velocidad cinco. Vierte la nata y mezcla otros treinta segundos a la misma velocidad.

Incorpora la harina y, si lo deseas, la vainilla. Mezcla veinte segundos a velocidad cuatro. Con esto ya habrás avanzado la mayor parte del trabajo, mostrando lo práctico que resulta Thermomix: preparar tarta La Viña paso a paso de manera constante y sin esfuerzo.

Horneado

Calienta el horno a doscientos diez grados.

Vierte la mezcla en el molde y golpea suavemente la base sobre la encimera para que desaparezcan posibles burbujas.

sobre la encimera para que desaparezcan posibles burbujas. Hornea entre treinta y ocho y cuarenta y cinco minutos, según tu horno. Los bordes deben quedar firmes y el centro algo tembloroso al mover el molde. Es la clave de una tarta La Viña cremosa con Thermomix.

Reposo

Cuando salga del horno, deja que enfríe por completo a temperatura ambiente antes de llevarla al frigorífico. Necesita al menos seis horas de frío, aunque reposarla toda la noche mejora bastante su textura y su sabor.

Es perfecta para celebraciones, pero también para esos días en los que apetece algo casero y distinto.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: diez minutos más el horneado y el reposo

Porciones: entre diez y doce

Información nutricional aproximada: 4.200 calorías en total

Tipo de cocina: vasca y española

Tipo de comida: postre