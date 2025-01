El puré de boniato es una de esas recetas sencillas que pueden darle vida a una cena o comida saludable. El complemento o la receta de cuchara que se convertirá en todo un éxito. Cambiar el tradicional puré de patatas de toda la vida, por el de boniato tiene sus ventajas. Cada alimento posee unas características distintas, en este caso las buenas sensaciones del boniato nos servirán para enriquecer carnes y pescados o verduras que pueden acompañarlo por todo lo alto. Si estás buscando una de esas recetas básicas que te servirán por sí solas o para cubrir de gloría cualquier plato, toma nota de este sencillo puré de boniato gourmet, el resultado es de estrella Michelin.

Cómo hacer puré de boniato paso a paso

A la hora de preparar un delicioso puré de boniato , debemos tener en cuenta que contar con una buena base de este ingrediente es fundamental. Los boniatos se conservan bastante bien, podemos hacernos con un buen cargamento de este ingrediente y disfrutar de su sabor.

El primer paso en esta receta en la que usaremos dos boniatos medianos es cocinarlos. Tenemos tres opciones para conseguir el boniato perfectamente cocinado, dependiendo de nuestros gustos podemos escoger una u otra.

Si queremos hacer el boniato al microondas, tardaremos unos 15 minutos a máxima potencia. Lavamos los boniatos asegurándonos que no tengan impurezas, pinchamos con un tenedor o un cuchillo para que se cocine más rápido.

Ponemos el boniato en el microondas a máxima potencia hasta que esté listo. Esta es una de las formas más rápidas de conseguir el fondo de este puré.

Trucos para lograr un puré de boniato cremoso

También podemos cocinarlos al horno . Para que nos queden bien tiernos, lavamos los boniatos y los envolvemos en papel de plata, de esta forma el calor será uniforme y quedarán más tiernos.

Colocamos los boniatos en el horno a 180º una media hora . Comprobamos cómo están, puede que necesiten más tiempo, dependiendo del tamaño de los boniatos.

La última de las formas es hervir el boniato con agua y sal . Pelamos el boniato y lo cortamos en trocitos del mismo tamaño.

Podremos cocinar el boniato más rápidamente y aprovechar el líquido que ha generado. Antiguamente en las casas no se tiraba nada, los días de verdura hervida se hacían sopas con el pan seco del día anterior o con el mejor de los casos con arroz.

Con el boniato cocinado, pasaremos a hacer el puré. Colocamos el boniato pelado y troceado en un bol. En caso de haberlo cocinado al horno o al microondas con piel es importante pelarlo bien para que no queden impurezas.

Colocamos el boniato pelado y troceado en un bol. En caso de haberlo cocinado al horno o al microondas con piel es importante pelarlo bien para que no queden impurezas. Le añadimos un poco de grasa, la mantequilla le vendrá de maravilla a esta receta tan espectacular y fácil de preparar.

Aromatizamos con unas especias , un poco de canela en polvo le vendrá muy bien para crear un contraste de sabores.

El jengibre es el otro ingrediente que no podemos dejar escapar, un buen básico de sabor picante e intenso. Pelamos y rallamos un trocito o se lo añadimos en polvo.

que no podemos dejar escapar, un buen básico de sabor picante e intenso. Pelamos y rallamos un trocito o se lo añadimos en polvo. Para finalizar este puré rallamos un poquito de nuez moscada y rectificamos de sal y pimienta al gusto. Habremos creado una buena base para pescados o carnes o comer por sí solo.

Información nutricional: 349 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo o cena ligera

Beneficios del puré de boniato en tu dieta

Esta receta nos ayudará a crear un plato o complemento que tendrá muy buenas vibraciones y poseerá un sinfín de propiedades. Toma nota de todo lo que le aporta el boniato a tu cuerpo.

Tiene una gran cantidad de fibra . Nos ayudará a mejorar nuestro tránsito intestinal añadiéndolo a nuestros platos.

. Nos ayudará a mejorar nuestro tránsito intestinal añadiéndolo a nuestros platos. Es un gran aliado para controlar los niveles de azúcar en sangre y sentirse saciado, perfecto si estamos a dieta.

en sangre y sentirse saciado, perfecto si estamos a dieta. Aumenta las defensas del organismo , ayudando al sistema inmunológico, gracias a los antioxidantes que aporta como betacarotenos y Vitamina C.

, ayudando al sistema inmunológico, gracias a los antioxidantes que aporta como betacarotenos y Vitamina C. Su gran cantidad de minerales ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares , es un alimento muy bueno para el corazón.

, es un alimento muy bueno para el corazón. Contiene ácido fólico por lo que está especialmente recomendado para mujeres embarazadas, este ingrediente es indispensable para su salud y la de su bebé.

Ideas para acompañar el puré de boniato en tus comidas

Este alimento nos puede acompañar cada semana en forma de purés que seguro que gustarán a toda la familia. Podemos cambiar la patata por el dulzor del boniato y ganar seguidores en casa. Hay muchas ideas con este ingrediente, como podría ser el caso de cortarlo en palitos y freírlos, salsa de boniato para carne, crema de boniato, puré de batata, convertirlo en deliciosos snacks, etc. No hay excusa que valga para no incluirlo en la lista de la compra, es un buen aliado de nuestra salud y está delicioso.