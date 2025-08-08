Los cocineros expertos revelan de una vez por todas qué tipo de tomate hay que echarle a la ensalada

Entramos en la era de la ensalada y por primera vez sabemos cuál es el tomate que usan los cocineros expertos en este plato frío. La materia prima y la combinación de todos los ingredientes es lo que crea una ensalada perfecta. Gracias a una buena combinación de ingredientes, pero sobre todo a una correcta elección, podemos crear una ensalada de restaurante en casa. Prepara tu lista de la compra para este básico que gusta a todos, la ensalada con este tomate te impresionará.

Este es el tipo de tomate que hay que echarle a la ensalada

A la hora de crear una buena ensalada, nada mejor que hacerlo de la mano de un tipo de producto que se convertirá en esencial. El mejor tomate de todos siempre será el de temporada. A pesar de que hoy en día tenemos este elemento fresco durante todo el año, siempre hay una variedad u otra que es local.

La primavera y el verano es el momento de máximo esplendor del tomate, que siempre será mejor si es lo más fresco y cercano producto. Apostar por los productores locales es uno de los secretos de este tipo de producto que llega a nuestras casas dispuesto a triunfar. Podremos descubrir la esencia de un tipo de tomate especial si seguimos las indicaciones de los cocineros expertos.

No elijas un tomate verde, aunque te parezca que su textura es más dura, siempre será mejor optar por un tomate rojo que ya haya adquirido todos sus sabores. El proceso de maduración afecta al sabor de un tomate que puede acabar siendo el que marque la diferencia en una deliciosa ensalada.

Nunca peles el tomate. Aunque en boca quizás te moleste la piel, lava bien el tomate y aprovecha la textura de la piel para poder disfrutar de un tipo de alimento con una concentración de antioxidantes. Este tipo de elemento se concentra básicamente en la piel, de ahí la importancia de mantener siempre la piel en la ensalada.

Aliña la ensalada en la propia mesa. No dejes el tomate aliñado mucho tiempo antes de comerlo o perderá consistencia. El mejor compañero de viaje de un buen tomate es sin duda alguna el aceite de oliva. Con un poco de sal y aceite de oliva conseguirás disfrutar del mejor tomate para la ensalada según los expertos.