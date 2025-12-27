Los afectados por el «error» de la Lotería de Navidad en Villamanín acuerdan la fórmula para cobrar el Gordo

Los vecinos de Villamanín (León) afectados por «el error» en la venta de papeletas premiadas en la Lotería de Navidad han llegado a un acuerdo para poder cobrar el Gordo, después de una larga negociación que se extendió hasta la noche de este viernes. La Comisión de Fiestas de la localidad vendió más papeletas de las disponibles, una cifra por encima de la de los décimos oficiales. Así, los décimos adjudicados por cada taco no coinciden (hay papeletas que están asociadas a ningún décimo) y el premio les ha sido arrebatado de las manos.

Desde que se conoció la noticia, el pueblo vive sumido en el drama, donde no se habla de otra cosa. La Comisión de Fiestas de Villamanín vendió cientos de papeletas con el número 79.432 -las correspondientes a 81 décimos-, el agraciado con el Gordo de la Lotería. En total, 15 series en participaciones de 5 euros, es decir, cada una representaba una quinta parte del décimo. En principio, cayeron 80.000 euros por cabeza.

Cuando los dueños de las papeletas acudieron a la Administración de Lotería o al banco para cobrar el premio, saltó la noticia: descubrieron un taco de 50 papeletas que no tiene asociados los décimos del número premiado. Por lo tanto, cuatro millones de euros quedan en el aire. La Comisión de Fiestas declaró que se trata de «un error».

La solución de Villamanín para cobrar el Gordo

Los vecinos se han reunido de urgencia para buscar una solución y han encontrado una que no contenta a todos, por lo que algunos no descartan ir a los tribunales: tras horas reunidos en el Hogar del Pensionista, han acordado que la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento deberá entregar tanto su premio personal como el décimo que tenían como organización, es decir, dos millones de euros en total. Los otros dos los aportarán todos los vecinos afectados, que cobrarán 2.4000 euros menos para compensar las 50 papeletas extraviadas.

La propuesta inicial del Consistorio era otra: que los vecinos cedieran un 6% de los 80.000 euros que les habían tocado, para asumir así todo en conjunto. Dos de los dueños de las papeletas se mostraron contrarios a la decisión final, y han expresado su intención de judicializar el asunto.