Elecciones Castilla y León 2026: todos los candidatos y que partidos que se presentan

Las elecciones autonómicas de Castilla y León están convocadas para el domingo 15 de marzo de 2026, cuando casi 2,4 millones de ciudadanos están llamados a votar para elegir a sus representantes en las Cortes de Castilla y León.

Además, la mayoría de las encuestas realizadas hasta finales de 2025 muestran que el Partido Popular (PP) se mantendría como la fuerza más votada en estas elecciones. En varios sondeos recientes, el PP aparece por delante y con ventaja frente a sus principales competidores, aunque sin la holgura absoluta que le permita gobernar con facilidad y sin acuerdos.

Quiénes son los candidatos

Según las candidaturas publicadas oficialmente, los partidos con representación parlamentaria y sus cabezas de lista para presidir la Junta de Castilla y León son:

Partido Popular

El candidato a la presidencia de la Junta por parte del Partido Popular es Alfonso Fernández Mañueco, que además es el actual presidente autonómico que opta a la reelección. Representa al principal partido conservador regional con listas en todas las provincias.

PSOE

En cuanto al Partido Socialista, Carlos Martínez se estrena como candidato en las elecciones autonómicas de este 15 de marzo tras haber gobernado durante casi 20 años la ciudad de Soria (con mayoría absoluta en las cuatro últimas elecciones). Apenas un año después de relevar a Luis Tudanca como líder de los socialistas en esta comunidad autónoma, afronta el reto de romper la hegemonía del PP en el gobierno de esta comunidad autónoma durante casi 40 años.

Vox

Carlos Pollán será el candidato que encabezará la lista de la formación de Vox en sustitución de Juan García-Gallardo, que hace un año dimitió de todos sus cargos. García-Gallardo se convirtió hace cuatro años en una de las caras más reconocibles de Vox, al ser el primer dirigente del partido en alcanzar la Vicepresidencia de un gobierno autonómico

Unión del Pueblo Leonés

Alicia Gallego, la secretaria general de Unión del Pueblo Leonés (UPL) desde junio de 2025 y alcaldesa de Santa María del Páramo, es una de las caras nuevas entre los candidatos que se presentan a las elecciones a la Junta de Castilla y León del próximo 15 de marzo. Encabeza por primera vez la lista de la formación, aunque ya tiene experiencia en las Cortes regionales.

Qué partidos se presentan en Castilla y León 2026

Los partidos que se presentan a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo son: