Alineación posible del Barcelona contra el Newcastle: Lamine lidera un once sin rotaciones

La alineación del Barcelona para medirse al Newcastle este miércoles en el Camp Nou con motivo de la vuelta de los octavos de final de la Champions League tendrá a Lamine Yamal liderando el once de Hansi Flick sin rotaciones. El entrenador alemán irá con todo contra el equipo inglés en un partido que espera sea muy complicado.

Joan García es la primera piedra de la alineación del Barcelona para enfrentarse al Newcastle en Champions. El portero alemán viene de encajar dos goles ante el Sevilla, a pesar de la goleada que cuajó su equipo. En la ida ante el equipo inglés realizó buenas paradas de mérito.

En la defensa del Barcelona no se esperan sorpresas. La alineación culé saldrá con Eric García de regreso en el lateral derecho después de superar sus molestias físicas y Cancelo en el izquierdo tras su partido el pasado fin de semana en el Camp Nou. La pareja de centrales volverá a estar formada por Cubarsí y Gerard Martín.

La alineación del Barcelona sigue por el centro del campo con la titularidad de Pedri, clave si el equipo culé quiere avanzar a cuartos de final. A su lado jugarán Marc Bernal y Fermín López.

Y la alineación del Barcelona termina en ataque con un once liderado por Lamine Yamal. La estrella azulgrana descansó ante el Sevilla y este miércoles en Champions contra el Newcastle vuelve a la titularidad. A su lado estarán Raphinha y Ferran Torres.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Newcastle este miércoles en el Camp Nou con motivo de la vuelta de los octavos de final de la Champions League: Joan García; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.