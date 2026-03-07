El comentario sin filtro de Pedri a Lamine: «Lo que tiene que hacer es no conformarse»

Pedri volvió a ser clave para el Barcelona a través de una asistencia que precedió el único gol del duelo contra el Athletic de Bilbao. El canario salió desde el banquillo en San Mamés y dio mucho aire a su equipo con su creatividad. El jugador llegó muy fatigado tras el intento frustrado de remontada contra el Atlético, pero demostró su importancia dentro del esquema de Hansi Flick.

«Esta victoria tiene mucha importancia, veníamos de una cosa dura y era importante ganar», explicó el canario, bastante autocrítico con el juego del Barcelona en La Catedral. «Hoy no hemos movido muy rápido el balón y ellos aprietan muchísimo en casa tenemos que ajustar las cosas para el martes», añadió pensando en el próximo partido contra el Newcastle el próximo martes.

Pedri admitió que Lamine marcó un golazo, pero quiso dar crédito a la manera en la que entendió la jugada de Fermín. «Sin el movimiento de Fermín el gol de Lamine no habría llegado. Luego Lamine me ha dicho ‘de nada’ por la asistencia», dijo sobre el gol.

Preguntado por el gran momento de Lamine Yamal, Pedri no dudó en pedirle más en el campo. «Lo que tiene que hacer es no conformarse y seguir haciendo lo que hace en el campo», le exigió, pese a llevar una racha de cuatro goles en los últimos dos partidos de Liga. El jugador de 18 años se encuentra en un gran momento de forma, pero la continuidad en el juego sigue siendo la asignatura pendiente de esta temporada.

Finalmente, Pedri comentó que sí estará disponible para ser titular en el partido de ida de la Champions ante el Newcastle. «Tenemos tiempo para recuperar, pero he llegado muy justo al partido. Ha salido todo bien porque hemos podido hacer rotaciones y estaremos mejor para el martes», explicó.