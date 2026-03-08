Flick da una de cal y una de arena a Lamine: «No hizo su mejor partido, pero lo decidió en una acción»

Hansi Flick no regala un elogio a Lamine Yamal sin darle antes un tirón de orejas. El técnico alemán fue muy claro a la hora de hablar del partido del delantero en San Mamés diciendo que no fue su mejor actuación, pero que mostró el porqué debe estar siempre en el campo.

«Lamine no ha hecho su mejor partido, pero ya habéis visto lo importante que es. Entrena mucho estas situaciones; es bueno tenerlo a este nivel. Decide los partidos con una sola acción», dijo el técnico sobre la estrella del Barcelona, quien marcó a los 68 minutos tras una excelente asistencia de Pedri.

Para el centrocampista canario, Flick si que repartió todo tipo de elogios sabiendo que no perderá el control con las alabanzas como puede pasar con Lamine. «Pedri hace a todos los jugadores mejores, es un jugador que cambia partidos. Hemos jugado mucho mejor en la segunda mitad que en la primera. Es diferente. Pero lo más importante para mí es que todos estemos luchando», aseveró.

Flick también quiso hablar del mal momento de forma de su delantero centro titular, Ferran Torres, quien acumula siete partidos sin ver portería. «Como número 9, siempre te valoran por los goles. No tiene la confianza en este momento, pero estamos trabajando en ello. Para mí es importante que lo intente todo en los partidos. Puede que tenga algo de mala suerte; tenemos que ayudarlo y lo haremos», indicó.

Por otra parte, el alemán si sacó pecho por dejar la portería a cero por segundo encuentro consecutivo. «La portería a cero da confianza a nuestra filosofía. Cuando nos marcan goles, la gente habla de la línea alta. Siempre se habla de los defensas, pero defendemos todos. Si no presionamos arriba, nos marcan goles. Da igual dónde pongamos la línea. Es nuestra filosofía, es importante», añadió.

Finalmente, Flick quiso describir cómo es el ambiente del vestuario tras ganar en campos tan calientes como San Mamés. «Siempre estoy orgulloso de mis jugadores. Hay una atmósfera especial en este equipo. Estoy contento de estar aquí. Todo es fantástico, lo aprecio mucho. No estaba nervioso. Tenemos más confianza. Es lo que buscamos. Es bueno ver que la atmósfera es buena y que estamos concentrados en los entrenamientos. Es lo que necesitamos», zanjó.