La costosa factura que ha pagado el Barça por la Copa: Koundé y Balde lesionados y Pedri reventado

El Barça pagó una costosa factura con su eliminación a manos del Atlético de Madrid en la semifinal de la Copa del Rey. Ganó 3-0, pero no fue suficiente para remontar el 4-0 del partido de ida en el Metropolitano. Koundé y Balde pidieron el cambio por lesiones musculares durante el partido, y Pedri arriesgó acabando totalmente reventado.

Hansi Flick se ha quedado sin ganar su primer título en España desde que es entrenador del Barcelona. No jugará la final de la Copa del Rey tras intentar una remontada imposible y quedarse en la orilla. Pero esa no es la factura más costosa que se lleva el Barça de esta eliminación.

Los jugadores del Barcelona, de los que Hansi Flick dijo que está orgulloso y que dieron más del 100%, acabaron totalmente agotados sobre el césped del Camp Nou. Tiesos con mayúsculas. Una vez pitó el final De Burgos todos se tiraron al suelo. Decepcionados por la eliminación, pero hundidos en lo físico.

Y eso deja al equipo muy mermado a esta alturas de la temporada. Y sin final de Copa, claro, duele muchol más. El equipo está obligado a recuperarse para visitar San Mamés el sábado y posteriormente viajar a Newcastle. Dos partidos claves en Liga y Champions.

Un Barça que se marcha de la Copa con bajas

Tiesos, agotados y reventados. Así terminó el partido, sobre todo, Pedri. El canario jugó su primera titularidad después de la lesión y no estaba para 90 minutos. Flick le preguntó si podía seguir antes de agotar la última ventana y Pedri le dijó que sí. Aguantó hasta el final, pero acabó literalmente reventado. El técnico alemán dijo al final del partido que se encuentra bien y que se alegra de que no le haya pasado nada. Pero veremos en semanas próximas como avanza su físico.

Y la peor noticia, confirmada, para el Barça tras esta elimación en la Copa del Rey son las lesiones de Koundé y Balde. Los dos laterales titulares del equipo. Pasarán pruebas este miércoles y habrá que ver el alcance de sus lesiones. El francés aguantó solamente 12 minutos. Balde salió en su lugar y en la segunda mitad se rompió. La factura es costosa para un Barcelona que hizo un partido espléndido, pero murió en la orilla.