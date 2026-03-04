Dudas en el Atlético con Griezmann

Griezmann y su futuro en el Atlético están montados en una montaña rusa de la que pueden salir mareados, si no lo están ya. Su vínculo contractual con el Atlético -hasta 2027- posee una cláusula por la que puede salir libre del club cuando lo estime oportuno. Lo que convierte la decisión de ir a Orlando en un asunto estrictamente personal. La MLS que tanto seduce al futbolista, le pretende. Poder ganar un título con el Atlético seduce. Griezmann deberá resolver la dicotomía porque una opción invalida la otra.

El mercado de fichajes en Estados Unidos finaliza el 26 de marzo y no se abre otra ventana hasta mediados de julio. Todo ello con Orlando presionando para que cruce el charco de inmediato. Pasar a la final de Copa del Rey se vislumbraba como un espaldarazo a sus argumentos para seguir vestido de rojiblanco hasta verano, pero tras sobrevivir al Barcelona, nadie en el club colchonero puede asegurar que Griezmann vaya a disputar la final de Copa con el Atlético.

Nadie sabe nada, aunque todos coinciden en deseo. «Ojalá Griezmann juegue la final con el Atlético pero la verdad que no sé que va a suceder. Es él el que tiene que decidir sobre su futuro, ojalá sea lo mejor para los atléticos y para el club», indicó el capitán Koke, único superviviente de la última final copera disputada por el Atlético. Marcos Llorente, en la misma línea. «No tenemos ni idea si va a jugar la final o no, él decidirá. Tenerle en el equipo siempre viene bien», declaró.

Ni siquiera Simeone, máximo valedor de Griezmann que ha realizado trabajo de persuasión para su continuidad, conoce si el francés jugará la final. «Ojalá que la juegue, se la merece más que nadie. Lo quiero mucho y quiero lo mejor para él siempre», aseguró. La oferta del club estadounidense es potente, precisamente por eso el Atlético deja la decisión de Griezmann.

Superar el cruce continental ante el Tottenham cargaría todavía más los argumentos para continuar. Griezmann, aficionado confeso a todo lo estadounidense -NFL, NBA, MLB…-, terminará jugando en el país norteamericano. Lo único que está por dirimirse es si lo hará a mitad de temporada, con dos títulos en juego y el Atlético muy vivo, o al finalizar el curso.

El Orlando, en cualquier caso, tendría que aligerar plantilla, pues el cupo de jugadores designated players -cuya nómina escapa del tope salarial- la tienen completa. La supervivencia del Atlético al Barcelona y el alcance de la final de Copa no evita la salida del francés, que no debe ser por la puerta de atrás. Al menos no debería por la magnitud de su influencia en la historia colchonera. La afición rojiblanca lo tiene claro. La última y nos vamos, Griezmann.