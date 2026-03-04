Hacienda te va a pagar más de 1.000 euros si tienes menos de 30 años y vives en ésta comunidad: confirmado

Los jóvenes menores de 30 años que hayan adquirido en la Comunidad de Madrid una vivienda en propiedad después del 1 de enero de 2023 podrán recibir más de 1.000 euros de Hacienda en la campaña de la renta 2026. Estos contribuyentes se pueden desgravar el 25% de los intereses hipotecarios hasta un límite de 1.031 euros. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta deducción a la que se pueden acoger los madrileños en la próxima campaña de la renta.

Los ciudadanos españoles que cumplan con los requisitos están llamados a presentar la declaración de los ingresos obtenidos en 2025 en la próxima campaña de la renta que arranca este 8 de abril. Hasta el 30 de junio, los contribuyentes tendrán la opción de hacer la declaración a través de internet, vía telefónica (a partir del 6 de mayo) y a partir del último mes en cualquier oficina de la Agencia Tributaria.

Presentar la declaración de la renta será de obligado cumplimiento para los ciudadanos que superen los 22.000 euros de ingresos al año y este límite bajará a 15.876 euros en el caso de los que tengan varios pagadores y el segundo supere los 1.500 euros. Los españoles que estén adheridos al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos no tendrán ningún tipo de límite y tendrán que presentar la declaración de la renta independientemente de sus ingresos anuales. Esta condición también la impone el SEPE para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Hacienda y la deducción de 1.000 euros en Madrid

En esta campaña de la renta 2026, los contribuyentes que estén obligados a presentar la declaración de la renta también podrán ahorrarse impuestos gracias a las deducciones estatales y autonómicas. Una de ellas la ofrece la Comunidad de Madrid a los jóvenes de menos de 30 años que hayan comprado una vivienda, que podrán ahorrarse hasta 1.000 euros de Hacienda en el caso de que cumplan con los requisitos que marcan la Comunidad de Madrid y la Agencia Tributaria.

Según informa la Comunidad de Madrid en su página web oficial, esta deducción es «por el pago de intereses de préstamos para la adquisición de vivienda por jóvenes menores de treinta años». Así que los madrileños que cumplan con los requisitos podrán desgravarse «el 25 por 100 de los intereses satisfechos por préstamos hipotecarios obtenidos para la adquisición de la vivienda habitual por contribuyentes menores de 30 años». La Comunidad de Madrid también ha indicado que el límite máximo que podrán deducirse estos jóvenes es de 1.031 euros.

La Agencia Tributaria también ha publicado en su página web oficial los requisitos que tendrán que cumplir los jóvenes menores de 30 años que hayan comprado su primera vivienda y hayan contraído un préstamo después del 1 de enero de 2023. De esta manera, desde Hacienda informan que para acceder a esta deducción de más de 1.000 euros habrá que cumplir con los siguientes requisitos:

El contribuyente tiene que ser menor de 30 años. Si sólo uno de los propietarios cumple dicha circunstancia de edad a lo largo del periodo impositivo, será este el único que pueda aplicar la deducción por las cantidades que haya satisfecho correspondientes a su cuota de titularidad en la vivienda.

La deducción se aplicará por los intereses satisfechos hasta el mes anterior a aquel en el que cumpla 30 años.

Se considerará vivienda habitual la que se ajusta a la definición y requisitos establecidos en la Ley del IRPF.

La Agencia Tributaria también ha informado que esta deducción será incompatible con la deducción «por el incremento de los costes de la financiación ajena para la inversión en vivienda habitual derivado del alza de los tipos de interés».