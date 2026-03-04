Lidl revienta a Leroy Merlin: colas a partir del lunes 9 de marzo por la barbacoa de carbón por menos de 50 euros

Ahora que ya estamos en el mes de la primavera, son muchas las personas que ya comienzan a pensar en cómo van a cambiar los plan de los fines de semana. Cuando los días son cada vez más largos, y el tiempo comienza a ser algo más cálido, las terrazas vuelven a llenarse, los patios se preparan y más de uno empieza a pensar en renovar la barbacoa. Sin embargo, el problema suele ser el mismo cada año: encontrar un modelo que sea práctico, resistente y que no obligue a hacer una gran inversión. Y parece que hemos dado con él. Una barbacoa que está en Lidl, primero en su bazar online y a partir del próximo 9 de marzo en sus tiendas físicas.

Este año la cadena alemana se adelanta a la temporada de primavera y verano con una propuesta clara. La barbacoa de carbón GRILLMEISTER tipo barril llega por 49,99 euros. Un precio que la sitúa en la franja más accesible dentro de las barbacoas de pie con tapa, y que la convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan algo funcional sin complicarse demasiado. No estamos además ante una parrilla sin más ni un modelo portátil mínimo. Se trata de una barbacoa de Lidl completa, pensada para jardín o terraza amplia, que tiene una estructura estable y diseño clásico.

Lidl tiene la mejor barbacoa de carbón por menos de 50 euros

Uno de los puntos que más miran quienes compran una barbacoa es el tamaño de la parrilla. En este caso, la superficie es de aproximadamente 51 x 34 centímetros de modo que permite cocinar varias piezas de carne, verduras o embutidos al mismo tiempo sin necesidad de hacerlo por tandas.

El diseño tipo barril es uno de los más utilizados en barbacoas de carbón. No es sólo una cuestión estética. La forma redondeada ayuda a distribuir mejor el calor y permite cerrar la tapa para realizar cocciones indirectas. Es decir, se puede cocinar con la tapa bajada, generando un efecto similar al de un horno, ideal para piezas grandes o para controlar mejor el punto.

La tapa incorpora bisagras para facilitar su apertura y dos aberturas de ventilación que permiten regular la entrada y salida de aire. En una barbacoa de carbón, este detalle es fundamental. Más aire significa más intensidad de brasa; menos aire ayuda a mantener una cocción más suave.

Rejilla para mantener el calor y estructura resistente

Además de la parrilla principal, esta barbacoa de Lidl incluye una rejilla independiente para mantener el calor. Es un accesorio sencillo pero útil cuando se cocina para varias personas. Permite apartar alimentos ya hechos mientras se termina el resto sin que se enfríen ni se resequen en exceso.

En cuanto a materiales, la tapa y el brasero están fabricados en acero con revestimiento resistente al calor. La estructura es de acero con recubrimiento en polvo, lo que aporta estabilidad y cierta protección frente al uso exterior. Las parrillas son de acero cromado, un material habitual en este tipo de productos por su resistencia y facilidad de limpieza.

Las medidas aproximadas son 60 x 95 x 82 centímetros y la altura de trabajo ronda los 95 centímetros. Esto permite cocinar de pie con comodidad, sin necesidad de inclinarse de forma incómoda.

Ligera y fácil de montar

El peso total es de aproximadamente 8,9 kilos. No incluye ruedas, pero precisamente por su peso contenido resulta relativamente sencilla de mover dentro del jardín o de guardar cuando termina la temporada.

Se entrega con instrucciones de uso y de cuidado, y el montaje es sencillo. No requiere herramientas complejas ni conocimientos técnicos. En poco tiempo puede estar lista para su primer uso. Como ocurre con cualquier barbacoa de carbón, el mantenimiento es clave para alargar su vida útil. Limpiar la parrilla tras cada uso, retirar las cenizas y protegerla de la humedad marcará la diferencia con el paso del tiempo.

Una opción para quienes quieren empezar sin gastar demasiado

Por 49,99 euros, la GRILLMEISTER tipo barril se posiciona como una alternativa interesante para quienes se inician en el mundo de las barbacoas o quieren renovar un modelo antiguo sin hacer un gran desembolso.

No incorpora termómetro integrado ni accesorios avanzados, y tampoco está pensada para un uso profesional intensivo. Pero cumple con lo esencial ya que tiene una buena superficie de cocción, tapa con ventilación, rejilla superior para mantener el calor y estructura estable.

Para reuniones familiares, comidas de fin de semana o encuentros informales al aire libre, encaja perfectamente. Y teniendo en cuenta su precio, es una de esas compras que permiten disfrutar del buen tiempo sin que el presupuesto se dispare. Con la temporada de barbacoas a punto de arrancar, contar con una modelo de carbón sencilla y funcional puede cambiar por completo los planes en casa. A veces no hace falta más que unas brasas, buena compañía y un modelo práctico que cumpla lo que promete como este, ya en en el bazar online de Lidl y a partir del 9 de marzo en tiendas físicas.