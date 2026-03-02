Lidl destroza a Decathlon con la tabla para hacer flexiones con la que conseguirás unos abdominales de acero

En la batalla constante entre grandes cadenas por conquistar a los aficionados al deporte y al entrenamiento en casa, Lidl ha vuelto a dar un golpe encima de la mesa. Esta vez lo ha hecho con un producto sencillo, barato y muy directo en su promesa, una tabla para hacer flexiones que se ha convertido en uno de los artículos más exitosos de su sección deportiva. Bajo su marca Crivit, el supermercado alemán ha lanzado un accesorio que muchos ya comparan con opciones similares de Decathlon, pero con un precio notablemente más bajo. El resultado es el habitual cuando Lidl entra en este terreno, un producto agotándose rápido y redes sociales llenas de comentarios sobre lo mucho que ofrece por lo poco que cuesta.

La tabla de flexiones en cuestión destaca por su diseño plegable y por un sistema de agarres que permite colocar las manos en distintas posiciones, algo que ayuda a trabajar diferentes zonas del tren superior sin necesidad de cambiar de ejercicio. Aunque a simple vista pueda parecer un accesorio básico, los que ya la han probado aseguran que basta una rutina corta para notar el esfuerzo en brazos, pecho, hombros y, sobre todo, en el abdomen. No es magia ni una solución rápida, pero sí una herramienta que eleva la intensidad de un ejercicio clásico sin complicaciones ni montajes aparatosos.

Uno de los grandes atractivos del producto es, como suele ocurrir con Lidl, su precio. Por 9,99 euros, menos de lo que cuesta una comida fuera de casa, el consumidor puede llevarse un accesorio que permite entrenar en cualquier rincón del hogar. Esto ha reavivado el debate sobre si realmente merece la pena invertir en equipamiento más caro cuando existen alternativas mucho más accesibles que cumplen con lo que prometen. Frente a Decathlon, que ofrece tablas similares a precios más elevados, Lidl juega la carta del ahorro sin renunciar a una calidad aceptable para el uso doméstico, algo que cada vez valoran más los que entrenan por su cuenta.

La tabla para hacer flexiones de Lidl

El éxito de este tipo de productos también refleja un cambio claro en los hábitos deportivos. Cada vez más personas optan por entrenar en casa, ya sea por falta de tiempo, comodidad o simplemente porque no quieren depender de un gimnasio. Y es ahí donde los accesorios compactos y fáciles de guardar se han vuelto imprescindibles. La tabla de flexiones de Lidl encaja perfectamente en ese perfil porque se monta en segundos, se guarda sin ocupar espacio y permite entrenar incluso a quienes no tienen experiencia previa en rutinas de fuerza. Esto ha hecho que no solo deportistas habituales se interesen por ella, sino también personas que buscan empezar a moverse sin grandes inversiones.

Lidl no ha lanzado este producto de forma aislada. La tabla forma parte de una gama más amplia de artículos pensados para montar un pequeño gimnasio en casa, con mancuernas, pesas rusas y otros accesorios que complementan bien este tipo de entrenamiento. La estrategia es clara, ofrecer soluciones completas a precios ajustados, algo que ha puesto en alerta a cadenas especializadas que tradicionalmente dominaban este mercado.