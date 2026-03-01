Ataque de EEUU a Irán en directo | Última hora de la muerte de Alí Jamenei, bombardeos, reacciones y noticias de hoy

La ofensiva de Estados Unidos comenzó el sábado 28 de febrero, después de que Israel lanzará un “ataque preventivo” contra Irán con el objetivo declarado de “eliminar las amenazas” contra su territorio. La operación denominada “León Rugiente”, se llevó a cabo durante la madrugada del sábado e incluyó bombardeos y lanzamiento de misiles contra objetivos militares iraníes en ciudades como Teherán, Isfahán, Natanz y Fordow. El ataque se saldó con la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

Tras este suceso, Teherán ha decretado 40 días de luto oficial y ha advertido que responderá con una gran operación como venganza.

Por su parte, Donald Trump, presidente de EEUU, ha afirmado que su país golpeará a Irán con “una fuerza nunca antes vista” si se cumplen estas amenazas.

Sigue en directo la última hora y todo lo que está pasando en Irán, la muerte del ayatolá Alí Jamenei, los ataques a Abu Dabi, Dubai y Baréin y todas las reacciones de hoy en vivo.