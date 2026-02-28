Ataque a Irán de Estados Unidos e Israel, última hora en directo | Bombardeos, muertos, ataques a Abu Dabi y Baréin y reacciones hoy

El Ministerio de Defensa de Israel ha anunciado este sábado el lanzamiento de un «ataque preventivo contra Irán» con el objetivo de «eliminar las amenazas» contra su territorio. La ofensiva se produjo de madrugada y ha sido confirmada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien ha decretado un «estado de emergencia inmediato» en todo el país ante el temor de posibles represalias y ha pedido a la población permanecer cerca de los refugios antiaéreos.

Desde Teherán, testigos y medios locales informan de varias explosiones en áreas del centro y norte de la capital iraní. Una de ellas muy cerca de la sede del ayatolá Alí Jamenei.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha confirmado la participación de EEUU en el ataque y ha asegurado que «Irán nunca tendrá la bomba nuclear».

Ambos países han cerrado sus espacios aéreos tras el ataque.