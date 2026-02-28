Ataque a Irán de Estados Unidos e Israel, última hora en directo | Bombardeos, muertos, ataques a Abu Dabi y Baréin y reacciones hoy
Sigue en directo el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán: reacciones y todas las noticias
srael ha anunciado este sábado el lanzamiento de un “ataque preventivo contra Irán” con el objetivo de “eliminar las amenazas”
El Ministerio de Defensa de Israel ha anunciado este sábado el lanzamiento de un «ataque preventivo contra Irán» con el objetivo de «eliminar las amenazas» contra su territorio. La ofensiva se produjo de madrugada y ha sido confirmada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien ha decretado un «estado de emergencia inmediato» en todo el país ante el temor de posibles represalias y ha pedido a la población permanecer cerca de los refugios antiaéreos.
Desde Teherán, testigos y medios locales informan de varias explosiones en áreas del centro y norte de la capital iraní. Una de ellas muy cerca de la sede del ayatolá Alí Jamenei.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha confirmado la participación de EEUU en el ataque y ha asegurado que «Irán nunca tendrá la bomba nuclear».
Ambos países han cerrado sus espacios aéreos tras el ataque.
Milei declara una alerta de seguridad nacional en Argentina para proteger a la comunidad judía
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha declarado una alerta de seguridad nacional para proteger a la comunidad judía a raíz de los ataques de este sábado lanzados por EEUU e Israel contra Irán y la consiguiente respuesta iraní contra territorio israelí y posiciones militares estadounidenses en la región.
El presidente argentino, reza un comunicado de la Presidencia, «ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a alto en todo el territorio nacional argentino».
«La medida alcanza todos los objetivos sensibles del pais, asi como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional», ha añadido.
Feijóo pide la unión de Occidente contra Irán
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que «Occidente debe estar unido» y que «la libertad se defiende en todo el mundo».
Además, ha exigido a Sánchez «que active de forma inmediata un plan de protección y evacuación» porque «la seguridad de los ciudadanos españoles es una prioridad irrenunciable».
El régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue la bomba nuclear, financia el terror y desestabiliza la región. Ningún demócrata puede ser condescendiente con ello porque la libertad se defiende en todo el mundo.
Occidente debe estar unido: contención, evitar una…
Por otro lado, «el Gobierno no se ha puesto en contacto» con ningun miembro del principal partido de la oposición «para informar de lo que sucede en Irán», según fuentes del PP.
Un misil iraní impacta a 20 km del circuito de Fórmula 1 de Bahréin
La Fórmula 1 también está salpicada por la tensión en Oriente Medio. En plena escala de la tensión entre ataques cruzados entre Irán y las fuerzas de Estados Unidos en distintos puntos estratégicos, un misil iraní ha caído este sábado a escasos kilómetros del circuito de Bahréin, donde dentro de unas semanas está programado el Gran Premio.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de emergencia esta noche
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá esta noche en sesión de emergencia ante la operación lanzada por Estados Unidos e Israel contra los centros del poder político y militar de Irán, y el consiguiente contraataque regional efectuado por la república islámica contra suelo israelí y las posiciones militares norteamericanas en la zona.
La reunión, convocada a petición del presidente francés, Emmanuel Macron, tendrá lugar en torno a las 16:00 horas, hora local de Nueva York (las 22:00 horas en España peninsular y Baleares).
El Partido Demócrata de EEUU acusa a Trump de declarar la guerra a Irán sin permiso del Congreso
El Partido Demócrata de EEUU ha vuelto a condenar, como ya hizo el año pasado, que el nuevo ataque combinado de EEUU e Israel lanzado este sábado contra Irán es un acto de guerra que no ha contado con la imprescindible aprobación del Congreso.
«Si no se existen circunstancias de fuerza mayor, la Administración Trump debe solicitar autorización porque incluso un ataque preventivo constituye un acto de guerra», ha sentenciado el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.
Estas son las bases militares americanas en España
En España existen actualmente dos instalaciones militares con presencia permanente de Estados Unidos, ambas situadas en Andalucía y reguladas por el Convenio de Cooperación para la Defensa: la Base Naval de Rota (Cádiz) y la Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla). La base de Rota es un enclave estratégico fundamental para la Marina estadounidense, albergando destructores del escudo antimisiles de la OTAN y sirviendo como punto de control entre el Atlántico y el Mediterráneo, mientras que Morón funciona principalmente como una plataforma logística de respuesta rápida para la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines en misiones hacia África y Oriente Medio.
Mueren el ministro de Defensa y el comandante de la Guardia Nacional de Irán en los ataques
El ministro de Defensa de Irán, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria del país, Mohammed Pakpour, han muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel, según ha informado Reuters.
No obstante, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi ha restado importancia al impacto estructural de sus fallecimientos: «No es un gran problema».
¿Quién es el presidente de Irán?
Masoud Pezeshkian es el actual presidente de Irán, cargo que asumió en julio de 2024 tras ganar las elecciones convocadas por el fallecimiento de Ebrahim Raisi. Cirujano de profesión y de tendencia reformista, su gobierno ha buscado un equilibrio entre la apertura diplomática y las estrictas directrices del Líder Supremo, Alí Jameneí.
Estados Unidos espera que la misión en Irán dure días
Estados Unidos espera que la misión que comenzó con los ataques a Irán esta madrugada dure varios días, según han confesado varios funcionarios norteamericanos al canal de noticias Fox News.
El precio del petróleo hoy
La cotización del barril de petróleo cerró el viernes con importantes alzas, superiores al 2%. Sin embargo, el incremento puede ser todavía mayor tras los ataques a Irán, algo que todavía no se puede saber, pues los mercados están cerrados por ser sábado.
Las redes recriminan a Irene Montero su apoyo a Irán
Las redes sociales se están burlando de Irene Montero por su apoyo a Irán.
Francia, Alemania y Reino Unido condenan a Irán
Los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido han publicado este sábado una declaración conjunta en la que condenan los contraataques iraníes y abogan por la estabilidad regional en respuesta a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel.
«Condenamos los ataques iraníes contra países de la región en los términos más contundentes. Irán debe abstenerse de ataques militares indiscriminados. Instamos a la dirigencia iraní a buscar una solución negociada», han planteado los tres gobiernos en su declaración.
Los países árabes condenan a Irán
Varios países árabes como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Jordania han condenado los ataques de Irán en su territorio. La dictadura iraní ha realizado una contraofensiva contra EEUU en las bases de la región, algo que ha provocado la oposición de las naciones de la zona.
Rusia condena la ofensiva contra Irán
El Gobierno de Rusia ha condenado este sábado la ofensiva sorpresa desatada por Israel y Estados Unidos contra Irán y ha cargado contra el hecho de que haya sido lanzada en medio del proceso de negociaciones indirectas entre Teherán y Washington para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, un hecho que ha tildado de «planeado» y «no provocado».
China mantiene la misma posición que Sánchez
China ha asegurado que es necesario recuperar el «diálogo» de Estados Unidos e Israel con Irán, exactamente la misma posición que ha mantenido Pedro Sánchez este sábado.
«China pide un cese inmediato de las acciones militares, no una mayor escalada de la tensa situación, la reanudación del diálogo y las negociaciones, y esfuerzos para mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio», ha declarado el gigante asiático.
Air Europa cancela todos sus vuelos a Tel Aviv
La aerolínea Air Europa ha anunciado la cancelación de su operativa con la ciudad de Tel Aviv para este domingo y el lunes debido al cierre del espacio aéreo de Israel. La compañía ha expresado que sigue monitorizando de «forma continua» la evolución de la situación en la ciudad y mantiene un contacto constante con las autoridades competentes para evaluar la operativa a partir del próximo martes, día 3 de marzo.
Una televisión de Israel asegura que el dictador Jamenei podría haber muerto en el ataque
Una televisión de Israel ha asegurado que el Gobierno de Benjamín Netanyahu cree que el dictador de Irán, Ali Jamenei, ha muerto tras los ataques de este sábado. El medio de comunicación ha expuesto que el Ejecutivo israelí piensa que ha acabado con el ayatolá y Líder Supremo.
Trump asegura que sólo quiere «la libertad del pueblo» de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la intención última de la campaña militar que ha lanzado este sábado contra Irán es la liberación del pueblo iraní en un futuro país que ya no represente una amenaza alguna para los estadounidenses.
«Solo quiero la libertad para el pueblo iraní», ha manifestado Trump en una breve declaración al diario Washington Post, horas después de su discurso ante la nación en el que anunció el ataque.
«Quiero un país seguro, y eso es lo que vamos a conseguir», ha añadido al medio estadounidense tras ordenar la Operación Furia Épica contra los centros de poder del estamento clerical iraní y del Ejército del país.
Siria denuncia cuatro muertos por un misil de Irán al sur del país
Siria ha denunciado de la muerte de al menos cuatro personas en el sur del país a consecuencia del impacto de un misil iraní en la zona industrial de la ciudad de Sueida, en la gobernación del mismo nombre, dentro de los enfrentamientos desencadenados por el ataque estadounidense e israelí contra la dictadura.
Israel revela que ha atacado «cientos de objetivos militares» en el oeste de Teherán
El Ejército de Israel ha asegurado que su campaña de bombardeos junto a Estados Unidos contra Irán ha alcanzado «cientos de objetivos militares» en el oeste de la capital, Teherán, horas después de una oleada de ataques lanzada por sorpresa.
La ONU pide «contención» para evitar «consecuencias terribles»
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha hecho este sábado un llamamiento a la «contención» con el objetivo de evitar «consecuencias terribles» para los civiles tras el ataque de EEUU e Israel a Irán.
Israel moviliza a 70.000 militares reservistas para reforzar sus defensas
Las Fuerzas Armadas de Israel han movilizado a 70.000 reservistas para reforzar las defensas en el marco del ataque lanzado este sábado por Estados Unidos e Israel sobre Irán, que ha respondido ya con el lanzamiento de proyectiles sobre territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la zona.
Quiénes son los aliados de Irán
Los principales aliados de Irán se concentran en Oriente Medio y en el eje político-militar que se opone a la influencia de Estados Unidos en la región. Su socio estatal más estrecho era el régimen de Bashar al-Ásad en Siria, al que Teherán ha respaldado militar y financieramente durante años hasta su desaparición. En la actualidad, mantiene una relación estratégica con Rusia, reforzada por la cooperación militar y energética, y con China, clave para su economía frente a las sanciones occidentales. En el plano no estatal, Irán apoya y arma a actores como Hezbolá en Líbano, a milicias chiíes en Irak, a los hutíes en Yemen y a grupos como Hamás en los territorios palestinos, conformando lo que suele denominarse el eje de la resistencia.
¿Qué es la Guardia Revolucionaria iraní y quién es su jefe?
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es una institución militar iraní cuya misión es proteger la Revolución frente a amenazas tanto internas como externas y garantizar la continuidad de la dictadura. Fue fundada en 1979 por el ayatolá Ruhollah Jomeini tras el triunfo de la Revolución Islámica.
Este cuerpo no depende del Gobierno iraní, sino que responde directamente ante el Líder Supremo, cargo que actualmente ocupa el ayatolá Alí Jamenei. La Guardia Revolucionaria actúa como principal instrumento ejecutor del líder supremo y, con el paso del tiempo, ha ampliado su influencia hasta convertirse en un actor transversal con peso político y económico, además de desempeñar funciones en los ámbitos de la seguridad, la inteligencia y la formación.
La residencia de Alí Jamenei en Teherán, completamente destruida
Los ataques de esta mañana de EEUU e Israel sobre Teherán han fulminado la residencia del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de la dictadura iraní. Así lo muestran las imágenes de satélite. Sin embargo, las autoridades iraníes aseguran que el dictador se encuentra en un lugar seguro fuera de la capital del país.
Pedro Sánchez se pone de perfil en el conflicto y pide «diálogo» con la tiranía que ataca a su propio pueblo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto de perfil en el conflicto con Irán yo ha pedido que se establezca un «diálogo» entre Estados Unidos e Israel con la dictadura que ataca a su propio pueblo. «Rechazamos la acción militar unilateral de EEUU e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil», ha sentenciado.
Las dictadura de Irán recomienda a los habitantes de Teherán que evacuen la capital
El Consejo de Seguridad Nacional de Irán recomienda a los habitantes de la capital del país, Teherán, que evacuen la ciudad y huyan lo antes posible por la operación militar desencadenada este sábado por Estados Unidos e Israel contra las principales instituciones y líderes del país.
Vidal-Quadras carga contra la UE: «Permanece pasiva mientras otros defienden Occidente»
Alejo Vidal-Quadras, víctima de un atentado preparado por la tiranía de Irán, ha denunciado en redes sociales que la Unión Europea «permanece pasiva mientras otros hacen el trabajo de defender a Occidente». «EEUU e Israel han iniciado una acción efectiva para neutralizar la amenaza que representa el régimen criminal y terrorista de los ayatolás de Irán», ha asegurado.
El PP cancela una visita a Israel tras la ofensiva a Irán
Una delegación del Partido Popular tenía previsto acudir mañana domingo a Israel, pero se ha visto obligada a cancelar el viaje, según ha expuesto en redes sociales Cayetana Álvarez de Toledo. La diputada popular ha asegurado que «es la hora de la libertad para Irán» y ha expuesto su «admiración por los americanos e israelíes que participan en esta operación».
¿Cuántos muertos hay en Irán?
La represión de la dictadura de Irán ha causado alrededor de 30.000 muertos en los últimos meses, según un informe elaborado por la revista Time. Esta cifra es diez veces superior a la que reconoce el propio régimen tiránico. Así, los ataques del Gobierno a su propio pueblo han sido uno de los detonantes de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.
Las imágenes del ataque de EEUU a Irán
Tras semanas de tensión, Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque conjunto sobre Irán con un doble objetivo: que Teherán no consiga un arma nuclear y la liberación del pueblo, que vive bajo el yugo de la dictadura de los ayatolás. Pinche aquí para ver las imágenes de lo sucedido y consultar todo lo que se sabe hasta ahora.
Arabia Saudí condena los ataques de Irán contra las bases de EEUU en la zona
El Gobierno de Arabia Saudí ha condenado el contraataque lanzado por Irán contra las bases militares de Estados Unidos en los países de la región, en respuesta a la operación militar desencadenada este sábado por fuerzas estadounidenses e israelíes contra la capital iraní, Teherán, y otras zonas del país.
En un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores, el reino saudí «condena y denuncia en los términos más enérgicos la brutal agresión iraní y la flagrante violación de la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahréin, el Estado de Qatar, el Estado de Kuwait y el Reino Hachemita de Jordania», donde se encuentran las bases alcanzadas.
Siria anuncia el «cierre» de su espacio aéreo en plena escalada bélica
Las autoridades de Siria han anunciado este sábado el «cierre temporal» de partes de su espacio aéreo en medio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra la dictadura de Irán y la respuesta de Teherán, que ha lanzado misiles contra objetivos militares estadounidenses en la región y contra territorio de Israel.
Bruselas pide «máxima moderación» tras la intervención contra la dictadura de Irán
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido «máxima moderación» a todas las partes tras los «acontecimientos» en Irán, sin mencionar explícitamente a Israel y Estados Unidos. «Los acontecimientos en Irán son muy preocupantes. Seguimos en estrecho contacto con nuestros socios en la región. Reafirmamos nuestro firme compromiso con la salvaguardia de la seguridad y la estabilidad regionales», ha indicado la líder del Ejecutivo europeo en un mensaje en redes sociales.
Albares sigue «de cerca la grave situación» en Oriente Medio
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que sigue «de cerca la grave situación tras bombardeos EEUU-Israel a Irán» y pide una «desescalada» y la búsqueda de una «vía para la paz y la estabilidad».
El hijo del sah defiende la «intervención humanitaria» y pide al pueblo iraní «acabar la tarea»
El hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, ha defendido la «intervención humanitaria» de Estados Unidos e Israel sobre Irán contra los centros de poder en Teherán y más objetivos militares en el país, pidiendo a la ciudadanía «acabar la tarea» para poner fin a la República Islámica.
«La ayuda que el presidente de Estados Unidos había prometido al valiente pueblo de Irán ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria, y su objetivo es la República Islámica, su aparato de represión y su maquinaria de muerte, no el país y la gran nación de Irán», ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales.
¿Por qué Israel y EEUU atacan Irán?
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que la operación militar conjunta con Estados Unidos busca «eliminar la amenaza existencial» de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica.
«Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán», ha señalado Netanyahu en un video grabado, en el que reivindica el liderazgo «histórico» del presidente estadounidense, Donald Trump, para lanzar el ataque contra el régimen ayatolá.
¿Quién gobierna en Irán?
¿Quién gobierna en Irán? Desde la Revolución Islámica de 1979, y tras siete décadas de monarquía constitucional, el Estado iraní adoptó, sobre el papel, la forma de república islámica conforme a la Constitución aprobada ese mismo año. La realidad es que se convirtió en una tiranía islámica en torno a varios órganos de dirección estrechamente interrelacionados. El Líder Supremo de Irán es la máxima autoridad política y religiosa, encargado de definir y supervisar las líneas generales de la política del Estado.
Además, ejerce como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y controla los servicios de inteligencia y la seguridad nacional. Tiene la facultad de declarar la guerra y de nombrar o destituir al jefe del poder judicial, al responsable del ente público de radiotelevisión y al máximo comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Por otro lado, el dictador designa a seis de los doce integrantes del Consejo de Guardianes.
La UE retira a todo el personal diplomático de Oriente medio y pone en alerta a sus militares en la zona
La Unión Europea ha anunciado la retirada del personal diplomático no esencial de la UE en Oriente Próximo. Además, la jefa diplomática comunitaria, Kaja Kallas, ha alertado a la misión Aspides en el mar Rojo ante la escalada bélica.
En la primera reacción de Bruselas a estos ataques, Kallas ha avisado que estos «últimos acontecimientos son peligrosos» antes de condenar a un «régimen iraní que ha asesinado a miles de personas» y denunciar sus «programas de misiles balísticos y nucleares» que, junto con su apoyo a grupos terroristas, representan una grave amenaza para la seguridad mundial».
Irán contraataca y lanza misiles contra bases militares de EEUU en Baréin, Qatar, Kuwait y Emiratos
Irán ha respondido al ataque masivo desencadenado en la mañana de este sábado por e Israel con misiles dirigidos no sólo contra territorio israelí, sino contra posiciones militares norteamericanas en sus bases en la región, concretamente en Baréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Además, según ha informado el ejército de Jordania, también se han neutralizado dos misiles balísticos que tenían su territorio como objetivo.
Jordania denuncia un ataque con dos misiles balísticos que ha logrado derribar
El Ejército de Jordania anuncia el derribo de dos misiles balísticos «lanzados contra territorio jordano», en medio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán y la respuesta de Teherán, que ha lanzado misiles contra objetivos militares estadounidenses en la región y contra territorio de Israel.
Un comunicado afirma que «dos misiles balísticos lanzados contra territorio jordano han sido derribados, después de ser interceptados con éxito por los sistemas de defensa aérea jordanos», antes de afirmar que ha desplegado aviones en el espacio aéreo para labores «operativas».
EEUU pone a cubierto a los empleados de sus Embajadas en Israel y países de la zona
Estados Unidos ha puesto a cubierto a todo su personal en las embajadas de Israel y otros países árabes de la zona ante una posible escalada del conflicto. En concreto, la Embajada norteamericana en la nación hebrea ha llevado a todos los funcionarios estadounidenses y a sus familias a refugios «hasta nueva orden», según ha confirmado la legación en un comunicado. Igualmente el Gobierno de Tel Aviv ha cerrado el espacio aéreo a todos los vuelos civiles y los vuelos comerciales del aeropuerto de Ben Gurion han sido cancelados.
Irán ahora se ampara en la ONU para repudiar el ataque de Israel
El Ministerio de Exteriores de Irán emitió un comunicado condenando los ataques como una violación de la Carta de la ONU y pidiendo a todos los estados, especialmente a los islámicos, que condenen con firmeza la agresión estadounidense, así como al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, que asuma sus responsabilidades.
El comunicado señalaba: «En el momento en que ha llegado la gran prueba de la historia, las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, inspiradas en el gran legado épico de esta tierra y apoyándose en Dios todopoderoso, con fe en la promesa de la victoria divina y confiando en el poder nacional, no dudarán en defender nuestra amada patria con todas sus fuerzas. La historia demuestra que los iraníes nunca se han rendido ante la agresión extranjera; esta vez tampoco, y la respuesta de la nación iraní será decisiva y hará arrepentirse a los agresores de su acto criminal.»
Explosiones en Abu Dabi y Baréin confirma ataques en su territorio
Baréin confirma que el país estaba siendo atacado. Por su parte, Reuters informa, citando testigos, que se escuchó una explosión en Abu Dabi.
Exteriores pide a los españoles en Irán que abandonen el país
Tras los ataques el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los españoles que se encuentren en Irán, que cifra en 158, que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los ataques que se están produciendo.
Según han indicado a EFE fuentes de Exteriores, las recomendaciones de viaje ya recogen el nivel más elevado de alerta y se «desaconseja completamente viajar a Irán». La Embajada española está siguiendo de cerca la situación, han añadido las mismas fuentes.
Dos oleadas de explosiones sobre Teherán
- Los residentes de Teherán habían reportado dos oleadas de explosiones hacia las 10.30 horas, concentradas en el área de Pasteur, en la capital, donde se encuentran la oficina presidencial y las sedes del Consejo de Seguridad Nacional. Los heridos eran trasladados en ambulancias.
- También se produjeron ataques contra las oficinas del líder supremo y la Asamblea de Expertos, el órgano encargado de elegir al líder supremo iraní. «El objetivo parecía ser dañar a la cúpula política del país. Fuentes iraníes confirmaron que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, no se encontraba en Teherán, sino en un lugar seguro y no revelado», informa The Guardian.
- No se confirmó el asesinato de ningún alto cargo, pese a los rumores que apuntaban a que el presidente, Masud Pezeshkian, había sido objetivo de los ataques.
- La sede del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica también fue atacada, y se reportaba un número significativo de muertos y heridos.
- Las explosiones se registraron en distintos puntos del país, incluidas las ciudades de Qom, Tabriz, Kermanshah, Lorestan, Khorramabad y Karaj.
Paralelamente, se estaban llevando a cabo ciberataques, y los ciudadanos iraníes reportaron que la conexión a internet se ralentizaba, lo que dificultaba la cobertura informativa de los acontecimientos.
- Ebrahim Azizi, presidente de la comisión de seguridad nacional del Parlamento, escribió en X: «Os advertimos, pero ahora habéis emprendido un camino que está fuera de vuestro control.»
- Los funcionarios iraníes prometieron una respuesta contundente y parecían considerar que esto era el inicio de un enfrentamiento militar a gran escala, y no una acción limitada de EE.UU. destinada a presionar a Irán para que modificara su posición negociadora.
- Irán también ha cerrado su espacio aéreo y ha emitido recomendaciones a la población civil sobre cómo protegerse de los bombardeos. No está claro si el metro de Teherán será habilitado como refugio.
Netanyahu agradece a su «amigo Trump»
Netanyahu ha afirmado que los ataques contra Irán tienen como objetivo eliminar una «amenaza existencial», al tiempo que agradeció a su amigo Trump su respaldo. En sus palabras: «Israel y Estados Unidos han emprendido una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán. Agradezco a nuestro amigo, el presidente Donald Trump, su liderazgo histórico.»
Lo que sabemos hasta ahora
- EE.UU. ha lanzado «grandes operaciones de combate» contra Irán, diseñadas para eliminar «amenazas inminentes» del régimen, según anunció Donald Trump este sábado.
- La operación es «masiva y continúa en curso», afirmó el presidente estadounidense en un vídeo publicado en redes sociales, en el que prometió emplear «una fuerza abrumadora y devastadora» para destruir los misiles iraníes e impedir que el país desarrolle un arma nuclear.
- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que los ataques buscan «eliminar la amenaza existencial» que representa el régimen iraní, al tiempo que instó al pueblo de Irán a derrocar al Gobierno.
- Poco antes, Israel anunció que había lanzado ataques «preventivos» contra Irán y que se preparaba para una posible represalia. Israel ha cerrado su espacio aéreo.
- Se escucharon explosiones en Teherán, la capital iraní, donde se vio humo elevarse sobre el horizonte, así como en varias otras ciudades. Irán también ha cerrado su espacio aéreo.
- «Ha llegado la hora de vuestra libertad», dijo Trump a los ciudadanos iraníes, instándoles a «tomar el control de su Gobierno» una vez concluya la operación.
- El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, no se encuentra en Teherán y ha sido trasladado a un lugar seguro, según informó a Reuters un funcionario este sábado.
- En Israel sonaron sirenas para alertar a la población ante la posibilidad de un lanzamiento de misiles.
«Toma el control de tu Gobierno», dice Trump al pueblo iraní
Trump concluyó su discurso de ocho minutos en Truth Social dirigiéndose directamente al pueblo iraní y pidiéndole que «tome el control de su Gobierno». «Por último, al gran y orgulloso pueblo de Irán, le digo esta noche que ha llegado la hora de su libertad. Quédense a cubierto. No salgan de sus casas. Fuera es muy peligroso. Las bombas caerán por todas partes. Cuando hayamos terminado, tomen el control de su Gobierno. Será suyo para tomarlo. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones. Durante muchos años han pedido la ayuda de América, pero nunca la recibieron. Ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche. Ahora tienen un presidente que les da lo que quieren. Así que veamos cómo responden. América les respalda con una fuerza abrumadora y devastadora. Ahora es el momento de tomar el control de su destino y desatar el próspero y glorioso futuro que tienen al alcance de la mano. Este es el momento de actuar. No lo dejen pasar.»
La ofensiva contra Irán busca asfixiar al mayor patrocinador del terrorismo internacional
El ataque desplegado de forma coordinada este sábado por EEUU e Israel contra Irán busca erosionar al máximo el cruel régimen de los ayatolás de Irán que somete a su población, pero lo hace con un objetivo más amplio: acabar con el mayor foco de riesgo para Occidente, y directamente para Israel. «No sólo por su empeño en dotarse de arsenal nuclear propio sino porque, durante décadas, el régimen de los ayatolás es el mayor financiador de terrorismo islamista de base antijudía, pero con potencial de desestabilización –e incluso operativo– contra intereses occidentales, a cuyas democracias también considera objetivo», escribe Roberto Pérez en OKDIARIO.
Irán sufre un apagón de internet casi total tras los ataques
El Gobierno iraní cortó el acceso a internet en todo el país poco después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques aéreos contra Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj. Según la organización Netblocks, que monitorea el tráfico en la red y la censura digital, el país se encuentra «en medio de un apagón de internet casi total, con solo un 4% de conectividad respecto a los niveles normales».
Los líderes de Emiratos Árabes y Arabia Saudí olvidan sus diferencias y conversan sobre Irán
Los tradicionalmente distanciados líderes de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han mantenido este sábado una inusual conversación por teléfono tras los ataques de represalia de Irán contra bases estadounidenses en el Golfo.
Ambos países mantienen una mala relación y las tensiones entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí se han disparado en los últimos meses, especialmente por su apoyo a diferentes grupos en Yemen, un país devastado por la guerra. El hecho de que mantuvieran una llamada indica la gravedad de los ataques estadounidenses e israelíes para sus economías y seguridad.