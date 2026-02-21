Miles de jóvenes iraníes desafían el terror del ayatolá Jamenei al grito de «¡muerte al dictador!»

Miles de jóvenes iraníes han desafíado este sábado, primer día del semestre en las universidades, al terror del ayatolá Alí Jamenei al grito de «¡muerte al dictador!». Los estudiantes universitarios iraníes han realizado manifestaciones contra el régimen de los ayatolás en los campus de Teherán y Mashhad. Los estudiantes se enfrentaron a los Basij, a los que recibieron con gritos de «muerte» al líder supremo Alí Jamenei. Los sicarios del ayatolá Alí Jamenei, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC y los Basij), han repremido las manifestaciones desde que empezaron el 28 de diciembre del pasado año. Incluso, han disparado a quemarropa a los manifestantes.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) es una fuerza militar y de seguridad clave del régimen iraní, creada tras la Revolución Islámica de 1979 para proteger al sistema de los ayatolás. Considerado grupo terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. Depende directamente del líder supremo y actúa al margen del Ejército regular. Destaca por su papel en la represión interna, sobre todo contra el colectivo LGTBIQ+ y las mujeres, y el apoyo a grupos terroristas. Los Basij han reprimido las protestas, vigilan a la población y actúan como policía moral.

Este sábado los estudiantes iraníes corearon consignas antigubernamentales en manifestaciones en memoria de las víctimas de la sangrienta represión del régimen de los ayatolás contra los manifestantes el mes pasado.

Las manifestaciones coincidieron con los 40 días del tradicional luto chií desde la muerte de miles de manifestantes durante la sangrienta represión que tuvo su punto más crítico el 8 y 9 de enero. La ONG HRANA, con sede en EEUU, estima más de 7.000 muertos. Mientras, ex presos políticos en el exilio han hablado de más 36.000 víctimas. El régimen iraní reconoce oficialmente más de 3.000, atribuyendo la violencia a «actos terroristas» de enemigos del país.

Students Rise Across Iran: “Death to Khamenei” Echoes Through Universities On the very first day of universities reopening, students across Iran took to the streets and campus grounds, chanting slogans against the regime and directly against Khamenei. Student protests, reported… pic.twitter.com/mT16SVkXUr — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 21, 2026

Los estudiantes de la Universidad Beheshti de Teherán han realizado un acto de conmemoración en solidaridad con las personas asesinadas o encarceladas durante la represión de las protestas del régimen.

En la Universidad Tecnológica Amirkabir, los manifestantes han gritado «¡viva el rey!», en referencia a Reza Pahlavi, hijo del sha, líder de la oposición iraní en el exili.

Presión sobre Irán

Las protestas se producen mientras Irán se enfrenta a la presión internacional para negociar su programa nuclear con Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha advertido sobre posibles acciones militares por la represión interna y la continuación del programa nuclear iraní.

El presidente de EEUU Donald Trump ha amenazado a Irán esta semana, insistiendo en que «no pueden tener un arma nuclear, es muy simple. No puede haber paz en Oriente Medio si la tienen». Estas declaraciones se han producido mientras Teherán resiste realizar concesiones significativas sobre su programa nuclear, que asegura que tiene fines pacíficos.

Estados Unidos e Israel han acusado en el pasado a Irán de intentar desarrollar una bomba nuclear, aumentando la presión sobre Teherán y elevando la tensión en la región. La insistencia de Trump en este asunto coincide con su enfoque en reforzar la seguridad israelí y contener la expansión nuclear iraní.