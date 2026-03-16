Convocatoria del Real Madrid contra el Manchester City: Mbappé y Bellingham se suben al avión

La convocatoria del Real Madrid para la vuelta de los octavos de final de la Champions que mide a los blancos con el Manchester City tiene como gran novedad la presencia de Kylian Mbappé. Desde este domingo se daba por hecho que el francés iba a estar en la lista y, finalmente, se han cumplido las expectativas. La duda ahora es si estará para ser titular, algo que parece complicado, o para comenzar el encuentro desde el banquillo y jugar si fuese necesario. También destaca la presencia de Jude Bellingham.

Otro que también está en la convocatoria es Álvaro Carreras, que ha superado la lesión muscular que sufría en el gemelo y también viaja a Mánchester. De hecho, si supera con éxito el entrenamiento que los blancos llevarán a cabo en el Etihad Stadium podría ser titular en el lateral izquierdo.

Por otro lado, en cuanto a las bajas, Arbeloa seguirá teniendo muchas ausencias por lesión, aunque ninguna por sanción. Rodrygo, Mendy, Asencio, Militao, Alaba y Ceballos continúan con sus diferentes procesos de recuperación y no estarán junto al resto de sus compañeros en Mánchester para jugar la vuelta de los octavos de final de la Champions.

En cuanto a los canteranos que están en la convocatoria, Arbeloa ha contado con Thiago Pitarch, Diego Aguado, Mario Ricvas, Manuel Ángel, César Palacios, Fran González y Cestero.

Proteger la ventaja

El Real Madrid llega a este partido de vuelta con la ventaja de los tres goles obtenida hace una semana en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos ganaron 3-0 gracias al hat-trick de Federico Valverde, que firmó un encuentro para la historia frente a los de Pep Guardiola. Los madridistas buscan hacer buena esta ventaja para estar en cuartos de final, donde se medirán al Bayern.

Convocatoria del Real Madrid