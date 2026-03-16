Manchester City – Real Madrid: cuándo es, horario y dónde ver por TV gratis en directo y en vivo online gratis el partido de Champions League

Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el Manchester City - Real Madrid de la Champions League El Manchester City - Real Madrid es de la vuelta de octavos de la Champions League y se jugará en el Etihad Stadium El Real Madrid ganó en la ida 3-0 en el Bernabéu, por lo que está en una posición bastante favorable en la eliminatoria

El Real Madrid se mide al Manchester City en lo que será un partidazo de vuelta de los octavos de final de la Champions League, choque en el que los merengues defenderán el 3-0 logrado en la ida. Sólo una hecatombe dejaría a los de Concha Espina fuera de la máxima competición continental, pero tampoco pueden confiarse porque el poderío del conjunto inglés es conocido por todos. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal para ver por TV este encuentro que se juega en Inglaterra.

Horario del Manchester City – Real Madrid: cuándo es el partido de la Champions League

El Real Madrid viaja a Inglaterra para enfrentarse al Manchester City en el partido que corresponde a la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El cuadro merengue consiguió ganar 3-0 en la ida en el Santiago Bernabéu gracias al hat-trick de Fede Valverde, por lo que tendrán que hacer valer su ventaja en el Etihad Stadium y así clasificarse para los cuartos de final de la máxima competición. La gran novedad en el equipo de Álvaro Arbeloa es el regreso de jugadores como Kylian Mbappé o Jude Bellingham, que intentarán ayudar a sus compañeros a cerrar el pase a la siguiente ronda y evitar la remontada del conjunto de Guardiola.

A qué hora es el partido de la Champions League Manchester City – Real Madrid

La UEFA ha programado este apasionante Manchester City – Real Madrid correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League para este martes 17 de marzo. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado este choque entre británicos y los de Concha Espina en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad entre los aficionados en la previa de este partidazo para que el balón pueda rondar puntualmente en el Etihad Stadium.

Dónde y cómo ver gratis el Manchester City – Real Madrid en directo por TV online y en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los choques que se disputan en la máxima competición continental y también en la Europa y Conference League. Este Manchester City – Real Madrid de la vuelta de los octavos de final de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que es de pago, por lo que habrá que estar suscrito a él si se quiere disfrutar de todo lo que ocurra en el Etihad Stadium, ya que no se podrá ver gratis por la TV.

Todos aquellos aficionados del conjunto de Chamartín y los amantes de las diferentes competiciones europeas también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Manchester City – Real Madrid correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador ofrecerá a todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en el feudo mancuniano.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer, como es habitual, la mejor información previa a este choque de la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Manchester City – Real Madrid desde una hora y media antes de que arranque el choque. Cuando suene el pitido final en el Etihad Stadium publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en Inglaterra.

Dónde escuchar por radio en directo el Manchester City – Real Madrid

Por otro lado, todos aquellos hinchas del cuadro merengue que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la vuelta de los octavos de final de la Champions League deben saber que tendrán la opción de escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Etihad Stadium para narrar el minuto a minuto del Manchester City – Real Madrid.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Manchester City – Real Madrid

El Etihad Stadium, conocido también como el Estadio Ciudad de Mánchester, será el escenario donde se jugará este apasionante Manchester City – Real Madrid correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Este recinto deportivo se inauguró en 2002 y tiene capacidad para recibir a unos 55.000 espectadores. Se espera que este martes haya un gran ambiente, ya que los aficionados ingleses apoyarán a los suyos para que intenten una remontada bastante complicada.

La UEFA ha designado al árbitro francés Clément Turpin para que imparta justicia en este choque de la vuelta de los octavos de la Champions League Manchester City – Real Madrid. Su compatriota Jérome Brisard será el responsable de controlar todo en el VAR revisando las acciones dudosas que se produzcan sobre el césped para, si estima oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la jugada polémica al monitor que estará instalado en la banda del Etihad Stadium.