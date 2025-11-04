Todo sobre Jude Bellingham: edad, su pareja, estatura y sueldo

El Real Madrid volverá a su competición fetiche, la UEFA Champions League, para disputar uno de los mejores partidos de la jornada 3 de la Fase Liga en Anfield, ante el Liverpool, durante este martes 4 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, y donde Xabi Alonso contará con sus máximos estandartes para intentar asaltar un campo mítico del territorio continental, entre los que destacan Kylian Mbappé, Vinícius Jr, Fede Valverde, Arda Güler o el mismísimo Jude Bellingham, del que hablaremos en las próximas líneas.

Cuántos años tiene Jude Bellingham: su estatura

A sus 22 años de edad, Jude Bellingham se ha convertido en una de las figuras más significativas del Real Madrid y del mundo del fútbol. Su 186 cm de estatura y 75 kilos de peso le ayudan al jugador inglés para lograr cierta superioridad ante sus rivales y hacerse fuerte en los duelos en el centro del campo y dentro del área, donde suele ser vital para ayudar a su equipo con asistencias y goles, tal y como demostró en estos dos últimos partidos frente al Valencia CF y al FC Barcelona.

Cuánto cobra Bellingham

Desde su llegada al Real Madrid en el verano del 2024 procedente del Borussia Dortmund, a razón de 127 millones de euros, el inglés se ha convertido en una de las piedras angulares del club blanco y, por lo tanto, tiene un salario acorde a su importancia sobre el terreno de juego. Actualmente, está colocado en el top-4, con 20,8 millones de euros, de futbolistas que más cobran en la disciplina merengue, solo por detrás de Kylian Mbappé, con 31,250,000 millones de euros; David Alaba, con 22 millones; y Vinícius Jr, con el que comparte el tercer puesto con 20,8 millones, según los datos mostrados por la web especializada en salarios ‘capology’.

Por qué lleva el dorsal 5

La razón por la que Jude Bellingham eligió llevar el dorsal número 5 en el Real Madrid fue por su padre y por Zinedine Zidane, leyenda del club blanco. «Mi padre siempre llevaba una camiseta del Real Madrid por casa con ‘Zidane’ en la espalda, lo cual es gracioso porque, en cierto modo, se ha cerrado el círculo. Él me la regaló cuando llegué aquí en verano. Siempre la llevaba puesta. Y yo siempre le decía: ‘¿Quién es este tío que llevas en la camiseta?’. Y él siempre contestaba: ‘Cuando seas mayor, te subiremos en Youtube…’ Y ahora que llevo el ‘5’ ha acabado siendo una historia bastante significativa. Realmente bonita para mí. Admiro mucho a Zidane. No intento ser como él, pero me inspira. Estoy encantado de tener este honor», reconoció el propio jugador inglés tras su llegada al conjunto blanco.

Quién es Ashlyn Castro, la novia de Bellingham: ¿tienen hijos?

La actual pareja de Jude Bellingham es Ashlyn Castro, una influencer y modelo estadounidense que fue cogiendo fama en redes sociales hace unos años. Ambos protagonistas se conocieron hace unos meses y oficializaron su relación tras ser vistos y fotografiados en la capital de España (no tienen hijos por el momento). La americana nació el pasado 17 de diciembre del 1997 en Long Beach, California, tiene actualmente 27 años y más de 140.000 seguidores en sus respectivas redes sociales, donde publica su día a día y ciertos momentos de disfrute con su familia, el propio Bellingham y gente más cercana.